Emma Marrone, l’importanza del messaggio che lancia su Instagram. L’inattesa riflessione della cantante stupisce i fan: le parole colpiscono tutti

Punto di riferimento indiscusso nell’ambito della musica italiana, con il suo timbro graffiante e l’autenticità che da sempre contraddistingue l’artista, Emma Marrone continua a rappresentare un idolo positivo per diverse generazioni.

Sulla cresta dell’onda del successo dalla sua partecipazione al talent “Amici“, in un susseguirsi di incredibili risultati tanto da annoverarsi tra le cantanti contemporanee più amate, non ha mai permesso alla fama di influenzare la sua semplicità.

All’età di 37 anni totalizza 6 album, 10 tour, oltre un milione di copie vendute tra album e singoli e numerosi premi ottenuti: un Venice Music Award, un TRL Award, 3 MTV Awards e 14 Wind Music Awards, nonchè diverse candidature per i prestigiosi MTV Europe Music Awards e ai World Music Award.

Artista a tutto tondo, ha esordito nell’ambito della recitazione e partecipato a 3 pellicole, e collaborato con vari programmi televisivi, in ultimo ha rivestito il ruolo di giudice nel celebre talent “X Factor”, esperienza che ripeterà anche nella prossima edizione.

Nel frattempo il suo impegno nel sociale è sempre rimasto attivo, con campagne di sensibilizzazione su temi come la prevenzione oncologica, i diritti delle donne, i disturbi alimentari, o dichiarazioni di impatto mirate a ispirare i numerosi fan. L’ultimo messaggio lanciato dalla cantante attraverso Instagram è un meraviglioso esempio di positività, quanto mai essenziale.

Emma Marrone, il messaggio che rompe le barriere

Continua il “Fortuna Tour” per Emma Marrone, che attraversa l’Italia per trasportare la sua musica a milioni di fan in date sparse in tutto il territorio. La sua presenza è costante anche sui social, dove condivide immagini professionali e frammenti della sua quotidianità, ma stavolta la scelta del post ha qualcosa di diverso.

Il messaggio lanciato dalla cantante, firmato “Zalando” per la campagna “Activists of Optimist”, ha l’urgenza di arrivare forte e chiaro, con l’obiettivo di suscitare riflessioni sul modo migliore di vivere. Adottato dall’artista, il cui marchio di fabbrica è proprio l’autenticità, sarebbe questa l’unica alternativa per raggiungere un perfetto equilibrio: “La scelta migliore che possiamo fare è quella di essere noi stessi. Senza filtri, senza barriere e senza pregiudizi. Reali fino in fondo“.

Accettarsi e accettare: questa la via per vivere a pieno. Personifica ilmessaggio in una serie di scatti privi di modifiche artefatte, dove si mostra completamene al naturale, bellissima e felice.

Una brezza di freschezza e libertà, raggiunge uno ad uno i 5 milioni di followers, che ammirati si lasciano ispirare dal loro idolo indiscusso.