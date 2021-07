Copa America, trionfa l’Argentina: Brasile battuto di misura al Maracanã

Battendo in finale per 1-0 il Brasile, grazie ad una rete di Angel Di Maria, l’Argentina ha conquistato la sua 15esima Copa America.

L’Argentina battendo di misura il Brasile ha conquistato la sua 15esima Copa America. All’Albiceleste, nella finale dello stadio Maracanã, è bastata una rete di Angel Di Maria nella prima frazione di gioco. Un successo che ha permesso alla Selección di rialzare al cielo il trofeo e far festeggiare i propri tifosi dopo 28 anni: era dal 1993 che l’Argentina non conquistava la Copa America.

La finale del torneo, disputatasi nella meravigliosa cornice del Maracanã, è terminata 1-0 in favore dell’Albiceleste, grazie ad una rete di Angel Di Maria. Il vantaggio è arrivato alla prima occasione da rete del match: lancio profondo di De Paul, Renan Lodi buca l’intervento, l’esterno del Psg aggancia il pallone e batte Ederson con uno splendido pallonetto che finisce in fondo al sacco. Nella ripresa, la squadra di Bacchi prova ad agguantare il pareggio, ma la Selección resiste sino al triplice fischio, quando esplode la gioia di tutti i tifosi argentini.

Una vittoria che mancava dal 1993, quando ad alzare la coppa era stato Oscar Ruggeri, ma che soprattutto rompe un tabù: nelle sei edizioni precedenti, l’Argentina era arrivata in finale in ben quattro occasioni, non riuscendo mai a centrare l’obiettivo. Inoltre, sembrava che Lionel Messi fosse destinato a non vincere mai un trofeo con la propria Nazionale. La Pulga, ad eccezione dell’oro olimpico del 2008 a Pechino, non aveva mai vinto con l’Albiceleste prendendo parte a tre di quelle quattro finali perse.

Quella alzata al cielo del Maracanã è la 15esima Copa America per l’Argentina nel corso della sua storia, un record condiviso con l’Uruguay.