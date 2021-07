“Posso essere il tuo Tarzan”, Claudia Ruggeri “in to the wild” mostra un lato B pazzesco – FOTO

Claudia Ruggeri strapazza i followers di Instagram con un triplo scatto da bomba sexy assoluta: c’è l’imbarazzo della scelta.

Uscita allo scoperto grazie al quiz show più amato della Mediaset, Claudia Ruggeri ha proposto sui social uno scatto avvincente che lascia tutti senza fiato.

Il percorso professionale era iniziato col senno della “raccomandazione”, un’etichetta che alla Miss non piaceva affatto. L’impegno e la tenacia con il tempo hanno preso il sopravvento e così son venute fuori le capacità di una donna dello spettacolo destinata a navigare ad alti livelli.

Nelle ultime uscite ad Avanti Un Altro, Claudia Ruggeri ha saputo prendersi interamente la scena, come mai aveva fatto sino a quel momento. Grazie all’eterna bellezza che la contraddistingue si è guadagnata il posto anche per la prossima stagione.

Nel frattempo, la Miss del momento sta trascorrendo un’estate da sogno, lo stesso per i fan che non la perdono per un attimo di vista, sui social e in tv

Claudia Ruggeri è la nuova regina della foresta: favolosa da tutte le angolazioni

