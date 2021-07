Matilde Brandi augura buona domenica. La FOTO in bikini è pazzesca

Matilde Brandi si rilassa al mare, augura una buona domenica ai suoi follower che non possono far altro che bearsi della splendida vista all’orizzonte.

La bella Matilde Brandi si sta godendo una bellissima domenica al mare, il suo saluto alla community è stato molto gradito dal momento che il panorama è mozzafiato.

La showgirl, attrice e conduttrice utilizza molto il suo profilo Instagram per comunicare con i suoi 499mila follower, una foto, un post, una storia e la giornata prende una piega diversa. Matilde condivide con i suoi amici virtuali non solo le gioie della vita ma anche le preoccupazioni.

Sempre sorridente, felice e predisposta al contatto con il pubblico, la presentatrice piace molto all’Italia proprio perché vera oltre che bellissima.

Matilde e l’amore per l’estate, il suo sorriso risplende come il sole

Il buongiorno di Matilde Brandi è stato gradito da moltissimi suoi fan, la bella conduttrice è al mare e si gode l’estate. Lo scatto è stato realizzato in un villaggio, in lontananza si scorge la spiaggia con gli ombrelloni ma basta poco per distogliere lo sguardo dal panorama.

Matilde si presenta come sempre in gran forma, bikini maculato, copricostume nero, sandali neri ed occhiali da sole. Il suo fisico perfetto si valorizza in mezzo alla natura, l’ombra dell’albero al quale si è appoggiata le fa ombra sul viso, ma è facile scorgere con più attenzione il suo bellissimo sorriso.

Tutti i suoi fan l’hanno riempita di cuoricini con messaggi di stima e d’affetto, “una gran bella donna” scrive qualcuno, “sei uno spettacolo” risponde qualcun altro. E così tutti gli altri che amano questa splendida donna.

Pochi giorni fa Matilde aveva manifestato ai suoi amici il dispiacere per la morte di Raffaella Carrà, in molti l’hanno supportata tirandole su il morale. Matilde stimava molto Raffaella, è stata la sua ispirazione, il suo mentore, la sua guida nel mondo della televisione.