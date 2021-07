Antonella Elia e Samantha De Grenet ai ferri corti, il botta e risposta che non ti aspetti

Le due showgirl continuano il loro diverbio sui social ed in tv dopo la fine del reality di Canale 5, le accuse sono accese e non sembrano aver fine.

Pare non esserci tregua tra Antonella Elia e Samantha De Grenet e la forte lite scoppiata durante l’ultima edizione del “Grande Fratello Vip” ha fatto immediatamente scalpore. La Elia infatti, in quanto opinionista, ha accusato la collega di essere ingrassata rispetto al passato lasciandosi andare al peso dell’età.

In una recente intervista rilasciata alla trasmissione di Rai 2, “Belve”, condotta da Francesca Fagnani, Antonella Elia ha voluto riprendere l’argomento dello scontro e ha spiegato di non essersi pentita di quanto affermato alla donna. La De Grenet però pensato che questa volesse ferirla sapendo che era ingrassata dopo aver scoperto di avere un tumore al seno, che poi ha sconfitto.

“Ma che insultata per l’aspetto fisico. Pentita? No, zero. Io passo la vita a guardarmi e a dire oddio, sono ingrassata. Io e le mie amiche lo diciamo ‘Sei ingrassata, sei dimagrita ecc’, cioè ci facciamo body shaming dalla mattina alla sera, allora. Ho fatto una battuta. Poi è scoppiata una tragedia greca e vabbè, sti cavoli”.

Antonella Elia lo confessa: “Mi è stato suggerito”

La Elia però non si è limitata a questo, nell’intervista ha rivelato anche quello che è accaduto dietro ad un’altra offesa lanciata alla De Grenet. Nel corso dello scontro aveva anche definito Samantha De Grenet “la regina del gorgonzola”.

“Ora io qui lo dico, la cosa mi è stata suggerita. Io non avevo la più pallida idea che lei avesse fatto la pubblicità del gorgonzola. Non è frutto del mio sacco. Ma che accusa è? Era per far ridere, solo che è venuta fuori una tragedia!”.

Anche la diretta interessata però ha replicato a quanto dichiarato dall’ex opinionista: “Credo che la ‘signora’ che a distanza di tempo ancora parla del bruttissimo momento di televisione di cui si è resa protagonista dimostra la sua poca intelligenza e totale mancanza di sensibilità ed educazione (…)”. Terminerà mai questo battibecco?