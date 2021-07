Laura Pausini lascia l’hater senza parole per la scomparsa di Raffaella Carrà

Laura Pausini ha reso omaggio a Raffaella Carrà con un post su Instagram ma c’è stato un hater che ha avuto da ridire: la risposta della cantante

Laura Pausini ha commemorato con un post sui social la scomparsa di Raffaella Carrà, morta il 5 luglio scorso a 78 anni. Nel suo ricordo c’era un caschetto biondo su sfondo nero e la data di nascita e di morte della regina della televisione italiana e spagnola. Un gesto semplice, tenero per trasmettere quello che era stata la Carrà per la cantante di Faenza. Ma i soliti haters si sono sbizzarriti con commenti poco carini e offensivi nei suoi confronti, senza rispetto nemmeno per la morte di una donna molto amata da tutti. Ma non è finita qui: è montata anche un’altra polemica a opera di un altro odiatore seriale sui social per un altro episodio riguardante sempre la “Raffa internazionale“.

L’ennesimo episodio di odio nei confronti di Laura Pausini che ricorda Raffaella Carrà

Laura Pausini non si è potuta recare ai funerali di Raffaella Carrà per motivi logistici. Ma un haters ha sputato veleno e odio senza sapere il motivo per cui la cantante non era presente. “Ma non sia mai andare al funerale, che sarebbe stato il minimo, come segno di rispetto”, ha scritto un utente, senza il minimo tatto e soprattutto senza conoscere la verità dei fatti. “Se fossi stata a Roma sarei andata con tutto il cuore. Non bisogna sempre pensare male, chi ama davvero Raffaella sa che lei non avrebbe mai voluto trovare astio quando non esiste“, ha tagliato corto la Pausini mettendo a tacere le malelingue di turno.

C’è sempre da stare attenti sui social network ai leoni da tastiera che magari in una situazione in cui possono guardarti negli occhi dal vivo si rivelano poi degni agnellini impauriti. Laura lo sa e quindi ha zittito l’hater senza tanti giri di parole.