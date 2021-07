Festival di Cannes, i look più belli del red carpet 2021-FOTO

Dopo un anno senza l’iconico Festival di Cannes, finalmente torna il red carpet sulla Croisette con tanti look da sogno

Come ogni anno sono numerose le attrici e modelle che sfilano sul red carpet del Festival di Cannes, con abiti incantevoli. Quest’anno tra i grandi nomi di top model che hanno camminato sul noto tappeto rosso, c’è Bella Hadid che ha sfilato sul red carpet del film Tre Piani di Nanni Moretti. La bellissima modella ha sfoggiato un look aggressivo e scollato, con una collana d’oro a forma di albero che scendeva sul seno coprendolo. Arte che si unisce alla moda insomma. La creazione è di Schiaparelli e disegnata da Daniel Roseberry. La modella ha indossato in un’altra giornata un abito nero e bianco molto raffinato, sembrava Audrey Hepbourne. Con i capelli raccolti in uno chignon intrecciato e gli orecchini di diamanti magnifici. In questo caso lo stilista è Jean Paul Gaultier.

Le altre donne protagoniste del Festival di Cannes 2021

Un’altra grande presenza sul red carpet di Cannes, è stata indubbiamente la bellissima top model brasiliana Izabel Goulart che ha sfoggiato dei look impressionanti che sembrano esserle stati cuciti addosso. Ha indossato un abito bianco monospalla, aperto sulla schiena in diversi punti e con uno spacco posteriore che lascia di stucco. Il marchio dell’abito è Etro. Ha sfilato una seconda volta sempre in un look Etro, con un top nero trasparente con dei ricami e perline che lasciava la schiena nuda e dei pantaloni fatti uguali con delle piume nere infondo alle gambe e dei spacchi laterali sulle cosce.

Solo una donna con un fisico come il suo poteva indossa un look del genere. Le top model hanno superato a pieni voti questo red carpet. Delusione invece per alcuni look sfoggiati da attrici famose come Marion Cotillard che ha indossato un abito di jeans a fiori che la copriva dal collo fino ai piedi. Una scelta che non si sposa bene con il red carpet che di solito è abituato ad abiti che osano di più.

Anche Vanessa Paradis non ha stupito con il suo look, un abito rosa che sembra essere composto da due vestiti, uno più piccolo che termina sulle cosce e un altro pezzo che scivola sulle gambe con uno spacco poco generoso. Per contro Carla Bruni ha superato la valutazione con un evergreen, un’abito a tubino nero senza spalline impreziosito solo da una collana di diamanti. I capelli li ha tenuti sciolti anche se un chignon raccolto avrebbe dato un effetto diverso. Ma nell’insieme non c’è che dire, è favolosa. Pessime scelte per Katheryn Winnick che ha sfoggiato un abito bianco e nero composto di sue pezzi poco tenuti su da una catena intorno al collo. Nella seconda sfilata invece ha indossato un abito verde con dei brillantini d’oro ma che ha il design di un camicione della nonna. Si poteva fare di meglio. Anche l’attrice Jessica Chastain ha deluso con un abito molto semplice verde smeraldo.

L’influencer Chiara Ferragni invece ha dato prova ancora una volta di essere la regina della moda e paladina del buon esempio, sfoggiando un abito verde di Gianbattista Valli impreziosito da fiori intorno alla scollatura fatti di alluminio riciclato. Questo abito è il frutto di un progetto pensato e voluto sia dalla Ferragni che da Gianbattista per creare qualcosa di sostenibile ma ugualmente spettacolare. Sono riusciti certamente nell’impresa.