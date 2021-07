Rosalinda Cannavò, body dalla sensualità devastante: forme esplosive, il décolleté fuoriesce – FOTO

Rosalinda Cannavò è un trionfo di bellezza nei video postati tramite le Instagram stories: il body aderentissimo valorizza tutte le sue curve

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono in partenza per la Sicilia, patria dell’attrice di Catania. I due, che lasceranno Milano a breve, sono pronti a godersi una rilassante settimana nella terra d’origine dell’ex gieffina, che è impaziente di far conoscere ad Andrea i luoghi della propria infanzia. Per sfoggiare una forma fisica smagliante nelle spiagge della Sicilia, Rosalinda sta effettuando una serie di trattamenti a beneficio del suo corpo da urlo. Le ultime Instagram stories, in particolare, hanno acceso le fantasie proibite dei fan: il body aderente, color fucsia, esalta alla perfezione le forme mostruose dell’influencer.

Rosalinda Cannavò, body dalla sensualità devastante: il décolleté fuoriesce – FOTO

La storia d’amore fra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò non sembra subire battute d’arresto. I due, fidanzati da oltre cinque mesi, hanno conosciuto le rispettive famiglie, ed ora si preparano a trascorrere una settimana di vacanza proprio in Sicilia, terra d’origine della bellissima attrice. Rosalinda, attraverso una serie di Instagram stories, ha preso in giro il suo fidanzato, che ha preparato un bagaglio dalle proporzioni eccessive.

“Quando parti per la Sicilia e ti porti un bambino dentro” – lo ha deriso la Cannavò, aggiungendo – “35 kg per 6 giorni, mi sembra corretto“. Per giungere in spiaggia in forma smagliante, Rosalinda sta effettuando costantemente trattamenti che le permettano di sfoggiare al meglio le curve da urlo. Questa sera, tramite le Instagram stories, l’ex gieffina ha mostrato ai fan l’utilità dei pantaloncini usa e getta firmati “Fgm04”, che aiutano a combattere gli inestetismi della cellulite. Rosalinda, con indosso un body fucsia, è l’emblema della sensualità: le sue curve esplosive, risaltate dal tessuto attillatissimo, non possono non colpire gli utenti.

La Cannavò, bellissima e affascinante, ha posato per i fan con sicurezza, non nascondendo il fisico invidiabile e formoso. Gli utenti che la seguono, oltre 600mila, avranno sicuramente apprezzato la visuale.