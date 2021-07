“Uomini e Donne”, famosa coppia convola a nozze! Gli auguri sui social

Si sono conosciuti a Uomini e Donne, entrambi spaventati e inconsapevoli di aver trovato l’amore della vita: oggi Lisa e Mauro sono convolati a nozze, coronando il loro sogno di amore

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati ma anche più criticati del mondo della televisione. C’è chi ci va per visibilità, per poter avere tanti followers ed ottenere delle sponsorizzazioni sui social, ma c’è chi ci va e ha delle buone intenzioni perché ha bisogno davvero di trovare l’amore. Questo è senza ombra di dubbio il caso di Lisa e Marco, che si sono conosciuti proprio in quello studio televisivo.

Uomini e Donne, Lisa e Marco si sono sposati!

Hanno cominciato ad uscire senza molte aspettative, poi le uscite si sono trasformate in una vera e propria frequentazione e quando hanno capito di essersi innamorati, hanno lasciato il programma insieme tenendosi per mano. A distanza di qualche mese hanno rivelato di essere andati a convivere e poi è arrivata la proposta di matrimonio, contro ogni aspettativa. Durante un’estate particolare come questa, Lisa e Marco hanno coronato il loro sogno d’amore e si sono sposati proprio in questi giorni. Il profilo ufficiale di Uomini e Donne ha preparato un video per augurare a loro uno splendido futuro di coppia.

Al matrimonio certamente sarà stata presente Gemma Galgani, che al momento dell’invito in studio apparve molto emozionata. Chissà se anche lei riuscirà a coronare il suo sogno, conoscendo l’amore vero.