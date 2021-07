Adriana Volpe torna in tv con due nuove trasmissioni su Mediaset

Dopo la debacle di “Ogni Mattina” Adriana Volpe ritorna alla conduzione di ben due programmi targati Mediaset su Canale 5: i dettagli

La conduttrice televisiva Adriana Volpe starebbe per approdare verso la guida di due nuovi programmi su Mediaset, precisamente su Canale 5. Secondo alcuni rumors infatti, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, durante la quarta edizione del reality show, adesso diventerebbe l’opinionista accanto ad Alfonso Signorini, prendendo quindi il posto di Antonella Elia. Una bella notizia per la presentatrice che è molto legata al programma condotto dal direttore del settimanale “Chi“.

Inoltre in serbo per lei c’è anche un altra trasmissione che la vedrà protagonista assoluta al timone, sempre sulla rete ammiraglia del Biscione, dopo l’esperienza non lusinghiera di “Ogni Mattina” su Rai Uno.

Il nuovo programma condotto da Adriana Volpe

Adriana Volpe condurrà quindi un nuovo programma che andrà in onda probabilmente su Canale 5 di domenica pomeriggio. Secondo il settimanale “Nuovo” infatti la bionda 48enne di Trento sarà alla guida di un nuovo format tv che sostituirà “Domenica Live” di Barbara D’Urso, giunto al capolinea per il calo di ascolti e lo share basso per i livelli del weekend. Non è da dato ancora sapere però quale sarà il nuovo appuntamento che vedrà la Volpe in prima linea a condurre la nuova trasmissione.

A differenza della tv di Stato, la Mediaset la aspetta con piacere e già avrebbe pronto l’ingaggio sia per il ruolo di opinionista nel Gf Vip che in quello di conduttrice nel nuovo programma della domenica pomeriggio.

Tutto ritorna quindi a splendere dal punto di vista della carriera per Adriana. Ora c’è solo da trovare l’anima gemella dato che, dopo la fine del matrimonio con Roberto Parli, immobiliarista, da cui ha avuto Gisele, sua figlia, è single. Di sicuro i pretendenti non le mancheranno visto che è una bellissima e affascinante donna.