“Una dea sulla terra”, Matilde Brandi manda in tilt in web con una FOTO incredibile

Matilde Brandi ha mandato in tilt il web con una foto spettacolare: la bellissima conduttrice televisiva romana ha condiviso uno scatto incredibile

La ballerina Matilde Brandi ha condiviso una foto straordinaria in cui appare vestita con un abitino molto sensuale e colorato, rosso, rosa e bianco, scarpe intonate dal vertiginoso tacco e una borsetta beige con una tracolla dorata. È molto truccata, con il make up che le mette in risalto la bocca carnosa e gli occhi verdi. Assume una posa molto attraente mentre si guarda allo specchio e si scatta un selfie con le labbra all’infuori, come se fosse una ragazzina mentre fa una smorfia. Particolare che è piaciuto molto ai suoi tantissimi follower su Instagram.

Matilde Brandi, la foto spettacolare che incanta i follower su Instagram

L’attrice biondissima ha un folto seguito di seguaci sul social network più in voga degli ultimi tempi, ben 500 mila ammiratori (traguardo raggiunto solo ieri e celebrato da lei con un post) che l’adorano e la riempiono di complimenti e cuoricini a ogni foto o video postato, come nell’ultimo selfie. Un utente infatti ha scritto: “Una dea sulla terra”, per sottolineare come un paragone divino la bellezza della Brandi. Matilde ha compiuto il 27 febbraio di quest’anno 52 anni, portati alla grande dalla showgirl nonché ballerina di molti programmi televisivi di successo degli anni ’90 e di inizio 2000.

Ha partecipato negli ultimi tempi, nel 2000 per la precisione, al Grande Fratello Vip come inquilina della casa più spiata d’Italia e nel 2018 a “Tale e Quale Show 8” sempre come concorrente.

È stata anche attrice in un solo film, “Di che peccato sei?” di Pier Francesco Pingitore, con Martufello, Cristiano Malgioglio, Valentina Persia, Pippo Franco e Antonio Giuliani. Un film per la TV di Canale 5 andato in onda il 9 gennaio del 2007.