“Gli devo molto”, Carlo Conti riceve il ringraziamento più sincero: clamorosa rivelazione

All’amato conduttore nelle scorse ore è giunto un messaggio di vero affetto sincero da parte di una collega che gli deve tutto.

In molti attendono di sapere se dal prossimo settembre ci sarà ancora Carlo Conti alla guida di “Tale e Quale Show”, il programma che da anni allieta le serate di milioni di italiani tra divertimento e spensieratezza.

Il conduttore è tra i più amati per la professionalità ed il suo buon cuore che dimostra in ogni sfida che gli viene proposta, e questo aspetto non è passato inosservato anche ad una collega che ha voluto ringraziarlo con parole toccanti in una recente intervista concessa a Vero Tv.

Il ringraziamento di Carolina Rey a Carlo Conti spiazza

La bella romana classe 1991 Carolina Rey è stata tra i volti noti di “Tale e Quale Show 2020” condotto da Carlo Conti e presto la vedremo alla guida di un nuovo format televisivo, “Andiamo a 110”, programma in onda il sabato mattina su Rai 2.

Mamma, attrice agli esordi e grande performer come abbiamo avuto modo di vedere durante il programma, Carolina è una giovane promessa della nostra tv che farà molta strada.

Nel corso di un’intervista concessa al settimanale Vero TV, Carolina ha reso nota tutta la sua riconoscenza per Carlo Conti che le ha permesso di fare il grande salto credendo in lei e nelle sue capacità:

“Non finirò mai di ringraziarlo per l’opportunità che mi ha dato. È una trasmissione che mi ha permesso di esprimermi artisticamente a 360 gradi, cantando e ballando in prima serata su Rai1. Ogni volta che collaboro con Carlo è sempre motivo di orgoglio”.

E conclude spiegando che le piacerebbe affrontare una nuova avventura insieme se ci fosse l’occasione: “Spero che si possa ripresentare in futuro l’opportunità per condividere il palcoscenico insieme”.