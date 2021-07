Aurora Ramazzotti rivela “Sono sparita, ora vi spiego il motivo “ – FOTO

Aurora Ramazzotti è tornata sui social dopo alcuni giorni intensi in giro per l’Italia, ecco perché è sparita. I dettagli

Aurora Ramazzotti ha ereditato dalla mamma Michelle tanta allegria e simpatia oltre che la bellezza. Ha intrapreso il percorso da influencer e le sue conoscenze si stanno ampliando sempre di più, tra radio e televisione.

I social però restano i suoi preferiti, ma non li usa solo per mostrare la sua sensualità con foto e video, sul web la ragazza condivide storie divertenti e esilaranti, ma affronta anche argomenti importanti e alla base della società del 2021.

Aurora Ramazzotti: che fine ha fatto? Sparita dai social

Come ha spiegato attraverso le sue storie Instagram, Aurora Ramazzotti ha staccato la spina un paio di giorni dai social dove solitamente è sempre presente.

“Dovevo recuperare da Napoli, è stata una settimana intensa ma molto soddisfacente. Non vedo l’ora di condividere con voi quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo”. Inizia così la sua diretta.

Ha però lasciato da parte il Manzedì, la sua rubrica speciale, unica e divertente. Ma ha già annunciato che recupererà in questa giornata appena iniziata.

Qualche giorno fa prima della scomparsa aveva pubblicato una foto con un messaggio molto intenso: “Vorrei che questa sensazione non andasse mai via. Sento di appartenere, di star facendo ogni cosa, anche gli errori, nel modo giusto. – afferma – Vedo chiara davanti a me la strada che devo percorrere, si srotola dal finestrino del mio treno per Milano”. Scrive ad un certo punto.

I fan non vedono l’ora di scoprire cosa ha combinato in questa settimana a Napoli e quali progetti ha realizzato.

Sembra che Aurora abbia trovato la sua strada e freme all’idea di poter condividere con i follower il suo lavoro che le sta recando grandi soddisfazioni. Da influencer, a inviata di Le Iene a qualcosa di ancora più ampio.