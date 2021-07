Vittoria, la secondogenita della coppia di influencer più amata del web, Fedez e Chiara Ferragni, ha già la stoffa della mamma in fatto di tendenze: pochi mesi di vita e detta già tendenza per questa Estate 2021.

Non c’è dubbio che dietro ci sia il lavoro (e lo zampino) di Chiara Ferragni, ma è innegabile che baby Vittoria abbia già la stoffa dell’influencer.

Una bimba piena di stile che sta totalmente facendo impazzire il web: la secondogenita di Fedez e dell’imprenditrice digitale attrae l’attenzione e migliaia di complimenti. Casa Ferragnez è, in fin dei conti, un patrimonio in fatto di moda e tendenze. Non ci rimane difficile immaginare quanta esperienza potrà fare Vittoria Lucia Ferragni con il guardaroba più invidiato del web a portata di mano.

Il ruolo di icona di stile ha già iniziato a svilupparsi nei suoi primi mesi di vita e, incredible but true, noi fashion addicted stiamo per trarre ispirazione proprio da lei per i nostri prossimi look in questa calda stagione!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Baby Vittoria sarà la nostra prossima fonte d’ispirazione: direttamente da casa Ferragnez, nasce una nuova icona di stile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

E’ impossibile restare indifferenti davanti a tanta dolcezza! Instagram va già pazzo per baby Vittoria e per questo look che mamma Chiara ha selezionato per lei.

Siamo davanti ad un mix di colori coordinati perfettamente in linea con le attuali richieste del fashion. Questo look rainbow avvolge la piccola Vitto e ci fa ricordare che il nostro armadio necessita di nuance panna, rosa, verdi, viola, fragola e celesti!

Leggi anche -> Chiara Maci: tra un morso e l’altro, vestiamoci di fiori in questa Estate 2021!

Un outfit che riempie di vita il volto già così etereo e lucente della sorellina di Leone e firmato nientemeno che Matinì, un brand che Chiara aveva già dimostrato di apprezzare particolarmente. Si tratta di una piccola realtà imprenditoriale made in Italy il cui pezzo forte è proprio la produzione artigianale.

Un look total crochet come questo è stato indossato dalla stessa mamma Ferragni, in una tonalità arancione e realizzato dal marchio italiano proprio per lei.

L’influencer ci ha insomma voluto dimostrare che in questa Estate 2021 non può mancare il tocco Anni 60-70. E quale miglior modo di fare un salto indietro nel tempo se non affidandosi all’altissima e garantita qualità degli artigiani del nostro Paese?