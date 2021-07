Enza De Cristofaro allenamento hot in palestra, fan in delirio -FOTO

La bella Enza De Cristofaro ha condiviso un video mentre si allena in palestra e fa impazzire tutti i suoi followers

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da &nza De Cristofaro-D’Ambrosio (@enzadecristofaro)

L’influencer Enza De Cristofaro ha girato un video in palestra mentre si allena ed è meravigliosa. Nella didascalia ha scritto: “Non riesco ancora ad essere costante come vorrei ma il benessere mentale che ne deriva è il motore che mi spinge a continuare questo percorso”. I commenti sono tantissimi: “Perfect B side”, “Ti amo”, “Quanto sei bella”.

LEGGI ANCHE>>>Euro 2020: Principe William, rivelazioni sul mancato saluto a Mattarella

Enza De Cristofaro, la moglie del calciatore Danilo D’ambrosio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da &nza De Cristofaro-D’Ambrosio (@enzadecristofaro)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Volontario italiano assassinato a colpi d’arma da fuoco: indaga la polizia

La bella moglie del calciatore dell’Inter Enza De Cristofaro condivide la sua vita suoi social, i suoi figli e le sue giornate. Scrive anche molte dediche d’amore al marito: “E una vita che ti sono accanto. E una vita che vivo i ritmi di questo lavoro. Ma ogni volta è sempre come la prima volta”. Arriva poi la risposta del marito che scrive: “E una vita ancora insieme”. I due hanno due splendidi bambini insieme e formano una famiglia bellissima. La loro vita è un sogno tra vacanza in Sardegna e viaggi in jet privati di lusso.

Insieme poi festeggiano lo scudetto ottenuto dall‘Inter felice e contenti. In occasione della vittoria la De Cristofaro ha condiviso una foto di lei e suo marito sdraiati sul campo con la maglia dell’Inter, e ha scritto: “Fermati un istante. Stenditi su questo prato. Ascolta i cori e questa musica. Osserva il cielo sopra di te. Devi farci caso quando sei felice! Questo è un momento unico, vivilo e fallo tuo Per sempre!!”. La moglie di D’ambrosio è molto seguita sui social, sono 128 mila i followers che seguono la bella moglie del calciatore. Lei nella didascalia del suo profilo scrive: “C’ho sempre creduto all’arcobaleno”. I due stanno insieme da molti anni e sembrano davvero la famiglia del mulino bianco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da &nza De Cristofaro-D’Ambrosio (@enzadecristofaro)

Appaiono sempre sorridenti e felici. Lei è napoletana proprio come il marito, lui le ha chiesto di sposarla davanti al Duomo di Milano con un flash mob, infinite rose rosse. La cerimonia si è poi tenuta a Vico Equense a Napoli. Anche i due figli sono entrambi nati a Napoli, evidentemente ci tengono particolarmente che siano napoletani doc come loro. Sicuramente è una cosa molto bella, conservano le origini.