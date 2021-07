Elodie aggiorna i suoi fans sullo stato del suo prossimo album: gli scatti che hanno fatto record di likes sul suo profilo di Instagram

Elodie è una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano da oramai diversi anni. Il suo esordio è avvenuto non troppo tempo fa nella scuola di Amici di Maria De Filippi, quando era appena una ragazzina. Con i suoi capelli rosa, il suo sorriso perenne e la sua ironia conquisto i telespettatori e il pubblico, riuscendo a ritagliarsi una bella fetta di fans che da allora hanno cominciato a seguirla. Il periodo post Amici non è stato troppo intenso, ma lei è stata molto brava a farsi strada in questo mondo con le su stesse gambe.

Elodie, le foto scattate in sala di incisione: sempre più bella

Tra Festival di Sanremo di successo e hit per l’estate che hanno conquistato tutti ogni volta, Elodie poco a poco si è affermata sempre di più nel mondo della musica e ad oggi è una delle più amate di questa generazione. Ogni suo singolo, infatti, riesce sempre a riscuotere un grandissimo successo in particolar modo tra i più giovani. Al momento non è molto presente sui social perché sta lavorando al nuovo album che uscirà tra qualche settimana, a grande richiesta. Con un post su Instagram ha rivelato che il cd sta finalmente prendendo forma, e ha pubblicato una carrellata di scatti per dare qualche anticipazione ai suoi numerosi fans che non ci stanno più nella pelle.

I commenti sotto al suo scatto non si sprecano: nel giro di pochissimi minuti ha ricevuto migliaia di likes e tanti complimenti. Non c’è molto da aggiungere: i suoi fans non vedono l’ora di ascoltare il nuovo album!