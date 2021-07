“Appuntamento con Simona”, la Ventura in un luogo da sogno – FOTO

Simona Ventura, la foto ammalia tutti: un panorama da sogno ed un’occasione altresì per lanciare la sua ultima iniziativa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Vulcanica come sempre, Simona Ventura è tornata sui social più carica che mai. Da perfetta donna dello spettacolo è attentissima a tutto quello che capita nel mondo della televisione e dello sport. Da momenti tristi come la scomparsa di Raffaella Carrà a cui ha dedicato più di un pensiero, a quelli più lieti come la vittoria della nostra Nazionale agli Europei di Calcio.

“Grazie per averci fatto vivere emozioni così forti che dopo questo periodo sembravano impossibili…” una parte di quanto dichiarato dalla Ventura per ringraziare gli Azzurri per averci fatto vivere una “Notte Magica”.

Simona Ventura, panorama da sogno: pura poesia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

L’ultima foto di Simona Ventura è un sogno: panorama incredibile, lei in riva al mare ed un’alba che lascia tutti senza parole. Perfetto, come se fosse il più bel dipinto. La conduttrice viene ripresa di spalle mentre dalla battigia si gode la bellezza della natura e consentendo pure a noi di ammirare cotanto splendore.

“Un momento magico e irripetibile in cui ritrovo dentro tutte le mie emozioni è quando vedo il sole sorgere”…un’occasione magica per raccontare del suo ultimo progetto di cui è Ambassador. Trattasi di un’iniziativa volta alla (ri)scoperta dei luoghi più belli e incontaminati in Italia. Una raccolta di foto a cui seguirà una premiazione curata da “SuperSimo”.

“Le migliori verranno estratte ed il vincitore lo premierò io alla fiera Ecomondo a Rimini (offrendogli anche un buon bicchiere di vino 😂)”. Il web ha subito colto con favore questa iniziativa ed una follower ironizza apprezzando questo “Appuntamento con Simona”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Momenti di relax per la Ventura anche se si spera un suo ritorno in televisione, magari da settembre arriverà qualche novità. Non resta che attendere.