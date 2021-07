“Ciliegie? No, questi sono meloni”, Elena Morali mostra il meglio di sé: atomica – FOTO

Elena Morali ha condiviso una foto in cui si mostra in tutto il suo splendore con un costumino rosso molto stretto che le mette in risalto il generoso lato a: divina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

La showgirl Elena Morali continua a stupire i suoi follower con foto spettacolari al cardiopalma. Questa volta la bella ex naufraga de “L ‘Isola dei Famosi” ha pubblicato uno scatto all’esterno di un elegante resort in Egitto. È inginocchiata nell’erba, dietro di lei grandi alberi di palme si stagliano formando un panorama incantevole ma la vera protagonista è proprio la ex del programma “La pupa e il secchione“.

Indossa un pareo nero trasparente e il pezzo di sopra di un bikini rosso fuoco che a stento la riesce a coprire, le sue curve infatti escono fuori con prepotenza e fanno capolino e breccia nei cuori dei suoi fan. Il viso con gli occhi chiusi e leggermente girato a sinistra in stato d’estasi completano un quadro d’autore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Siete troppo belli”, Alice Campello e Álvaro Morata: il bacio acrobatico – VIDEO

Elena Morali, la foto con il bikini rosso fuoco che strega i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Se ti vedo, sorrido”, Monica Bertini occhi e forme suadenti che stregano – FOTO

Ed eccola Elena, bella e sensuale, immersa nel verde del Fort Arabesque Resort, Spa and Villas in Egitto. Da giorni pubblica foto e video di questo paradiso terrestre in Africa, da far invidia anche a chi è già in vacanza. Nella foto pubblicata ieri ha scritto solo una parola: “ciliegie” e allora i suoi follower le hanno risposto nei commenti, quasi in coro: “Ciliegie? No, questi sono meloni”, intendendo l’abbondanza del suo décolleté prorompente. E via discorrendo sono seguite altre frasi simili per sottolineare che non sono per niente dei frutti così piccoli, come lei stessa ha affermato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

La showgirl si trova in vacanza con il suo compagno Gianluca Fubelli e già fantastica sulla prossima meta da sogno per sarà la cornice delle loro meravigliose nozze.