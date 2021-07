Elisabetta Gregoraci molto male: ora a Mediaset cosa accadrà?

Chi ha vinto la gara di share e ascolti nella serata del 13 luglio? Scopriamo insieme i dati appena pubblicati

L’omaggio alla grande Raffaella Carrà continua e su Rai 1 ieri sera è andata in onda “Carramba che sorpresa”, in onore della regina del sabato sera e del Pop. A fare da concorrenza su Canale 5 è stato trasmesso un nuovo episodio di Mr Wrong- lezioni d’amore con l’attore turco Can Yaman.

Su Italia 1, invece, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri hanno presentato la prima serata di “Battiti live”. Chi avrà vinto la gara di share e ascolti del 13 luglio 2021?

Ascolti tv: chi è il vincitore del 13 luglio 2021?

A vincere la gara di share e ascolti nella serata del 13 luglio 2021 è stato il programma su Rai 1 “Carramba che sorpresa” che ha appassionato 2.242.000 spettatori pari al 12.8% di share.

Al secondo posto “Battiti live” su Italia 1 che ha intrattenuto 1.790.000 spettatori con lo share dell’11.9%. In terza posizione Mr Wrong- lezioni d’amore su Canale 5 che ha interessato 1.283.000 spettatori pari all’8.1% di share.

Scopriamo adesso i dati degli altri programmi e film che hanno fatto compagnia al pubblico italiano nella serata del 13 luglio 2021.

Rai2: I casi della giovane Miss Fisher 1.087.000 spettatori pari al 5.6% di share.

Rai3: How to Be a Latin Lover 977.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%.

Rete4:12 Rounds 700.000 spettatori con il 3.9% di share.

La7: “In Onda Prima Serata” 672.000 spettatori con uno share del 3.5%.

Tv:8 l’esordio in prima tv free di Cinque Ragazzi per Me 151.000 spettatori con lo 0.9%.

Nove: “Ender’s Game” 313.000 spettatori con l’1.7% di share.

Questa serata in prima serata su Rai1 andrà in onda “Superquark”, su Rai 3 un’altra imperdibile puntata di “Chi l’ha visto?” e su Canale 5 torna ad intrattenere gli italiani Maria De Filippi con “Uomini e donne- speciale la scelta”. E voi avete già deciso cosa seguire?