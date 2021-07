Justine Mattera e il lato B in spiaggia che conquista il web-FOTO

La bella showgirl Justine Mattera è sempre più bella anche al mare mentre sorride mostrando un lato B da urlo

Justine Mattera ha condiviso una foto su instagram dove appare magnifica e con un corpo scolpito. La Mattera da le spalle alla fotocamera e sorride in spiaggia con le zeppe. Nella didascalia scrive:”Italia nel cuore. Non passo mai l’estate negli Stati Uniti. Perché? Perché il mare in Italia è questo- Cultura, sabbia dorata, mura antiche, acqua cristallina e spaghetti allo scoglio. E non ci sono Caraibi che tengono”. Il suo messaggio è un inno all’Italia che fa tanto piacere.

Justine Mattera e l’amore per l’Italia

La Mattera è ormai un italiana acquisita, sente forse più l’Italia come casa sua che l’America ormai. Qui dove è stata accolta a braccia aperte, dove ha potuto avere una carriera bellissima e dove ha creato la sua famiglia. Anche nel giorno in cui l’Italia ha vinto gli Euro 2020, la Mattera ha parlato di una sua vittoria anche. Ha condiviso la foto di Donnarumma che para l’ultimo rigore, e del Presidente Mattarella che esulta. Nella didascalia ha scritto:”Yess!!! Ce lo siamo meritati”.

La Mattera è stata intervista da Vanity Fair riguardo al suo corpo tonico a 50 anni. Lei ha spiegato che scoprendo per caso la passione per lo sport in agonismo ha pensato di poter anche essere d’ispirazione alle donne, mandando il messaggio che non è mai troppo tardi per iniziare. Seppur la bella Mattera sia italiana di adozione e ami molto vivere in Italia, non dimentica certo la sua America. Specialmente in un giorno importante come il 4 di luglio, come lei stessa ha spiegato ai suoi followers, la ricorrenza in America è così importante perché segna l’indipendenza del paese come nazione.

Ha spiegato anche che in questo giorno in America si tengono parate, barbecue e fuochi d’artificio per festeggiare l’avvenimento. Recentemente la bella Mattera ha anche scritto la sua autobiografia che è uscita nelle librerie. Nel libro parla della sua vita, la carriera e la famiglia. Il titolo è Just me. Quante vite ci stanno in 50 anni? La showgirl percorre tutte le tappe della sua vita in questa biografia spumeggiante, come lo è lei.