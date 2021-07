Francesco Oppini accusato di usare Tommaso Zorzi: lo sfogo sui social

Sono trascorsi mesi dalla fine del Grande Fratello Vip, ma ancora oggi, dopo le tante dimostrazioni, Francesco Oppini viene accusato dai fans di Tommaso Zorzi di usarlo.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip oramai quasi un anno fa. Sono trascorsi dieci mesi da quando le loro strade si sono incrociate e da allora non si sono più lasciati, nonostante le numerose illazioni. Infatti, entrambi hanno deciso di vivere il loro rapporto lontano dai social, di tutelarlo e di tagliare i ponti una volta e per tutte con i riflettori che fino a poco fa erano puntati su di loro. Hanno scelto di proteggersi così, ma questo non ha impedito ai fans di Zorzi di continuare ad attaccare l’amico del loro idolo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Glee” vi ricordate Rachel Berry? Oggi ha 34 anni, è una donna meravigliosa FOTO

Francesco Oppini accusato di usare Tommaso Zorzi: “Fatevi una vita”

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d i v is o d a n e e d _ o p pi n i f a n p a g e (@need_oppini)

Ancora oggi, Francesco viene tartassato di insulti e di odio sui social. Infatti ieri, per l’ennesima volta, si è ritrovato il commento di un hater che lo ha accusato di usare Tommaso, nonostante siano mesi oramai che le interazioni social tra i due sono del tutto cessate. Francesco, che ha sempre ignorato tutto, ha deciso di rispondere a tono a questa accusa ricordando di essere figlio di Alba Parietti, di essere cresciuto nel mondo dello spettacolo e di non aver mai usato nessuno, e che di certo non lo farebbe per avere quattro followers in più sui social. Questo è proprio qualcosa che non gli interessa affatto.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Young Royals”, su Netflix l’eterna lotta tra ciò che siamo e ciò che scegliamo di mostrare al mondo

“Fatti una vita e non stressare inutilmente, anche se adesso potrai dire in giro che quello sfigato di Oppini ti ha risposto ad un commento” ha concluso.