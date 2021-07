“Una bomba”. Giusy Ferreri festeggia il successo più grande: regina dell’estate – FOTO

Giusy Ferreri. La cantante è in vetta alle chart con il suo nuovo singolo “Shimmy Shimmy” realizzato in collaborazione con Takagi & Ketra. Ricevono il riconoscimento più ambito

Classe 1979, nata a Palermo ma cresciuta in provincia di Milano, Giusy Ferreri è un fenomeno del pop italiano. La cantante, nonostante la lunga gavetta alle spalle, è venuta alla ribalta grazie alla partecipazione alla prima, storica edizione del programma “X-Factor”. Deve il suo successo a una delle coach dell’epoca, Simona Ventura, che notò il suo straordinario talento e la volle fortemente nella sua squadra, quella degli Over 25. Da lì in poi solo conferme da parte del pubblico.

Il suo primo singolo ufficiale, “Non ti scordar mai di me”, è entrato a far parte del repertorio classico della canzone italiana. Ha rivoluzionato con gli anni sia la sua figura (dapprima un po’ dimessa, oggi molto più glamour) e il suo stile musicale. É la regina dei tormentoni estivi: “Roma-Bangkok”, “Amore e capoeira” e “Jambo” ci hanno fatto ballare per mesi. Quest’anno tocca a “Shimmy Shimmy”.

Giusi Ferreri. “Shimmy Shimmy” è disco d’oro: grande festa

Il brano “Shimmy Shimmy” non è la prima collaborazione che vede uniti Giusy Ferreri e la premiata coppia Takagi e Ketra. Insieme avevano ottenuto cinque dischi di platino con “Amore e Capoeira” e tre con “Jambo”.

Il successo è destinato a ripetersi anche quest’anno. Abbandonando le sonorità afro beat e i ritmi sudamericani, il nuovo singolo accoglie melodie che richiamano il medio Oriente, segno evidente nelle immagini diffuse nel videoclip ufficiale e nell’utilizzo della darabouka e del sitar indiano.

“Shimmy Shimmy” conquista così il suo primo disco d’oro, riconoscimento ottenuto per aver venduto oltre 25mila copie in meno di due mesi. Il brano è stato rilasciato il 28 maggio scorso, mentre il video porta la data del 16 giugno.

I fan di Giusy Ferreri saranno felici di sapere che l’estate in corso darà molteplici occasioni per vederla esibire finalmente di nuovo dal vivo. Il prossimo 24 luglio sarà al castello Sforzesco di Vigevano (PV), il 27 luglio a Peccioli (PI) all’Anfiteatro Fonte Mazzola. Il 29 luglio è attesa a Bergamo, in occasione di Lazzaretto Estate 2021. Il 30 Luglio la vedremo alla Notte Rosa di Misano Adriatico mentre il giorno seguente si esibirà a Ladispoli (RM) al parco Oasi di Palo Laziale.

Altri impegni previsti anche ad Agosto: il 6 agosto sarà in concerto a Sammichele di Bari (BA) in Piazza Vittorio Veneto e il 14 agosto a Fondi (LT) per Holiday Village Fondi.

I follower su Instagram sono entusiasti per la certificazione ottenuta ed esprimono congratulazioni: “Ve lo meritate! È una canzone bomba! Altro che disco d’oro, disco di platino! Ora puntiamo a quello”, “Meriti questo ed altro… sono emozionata perchè manca sempre meno e parte il tuo tour”, “Sei il top”.