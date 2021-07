Continua la nuova settimana per Love is in the Air. Le anticipazioni della prossima puntata ci rivelano che Eda e Serkan passano la notte insieme

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da “Lᴏᴠᴇ Is Iɴ Tʜᴇ Aɪʀ” (@loveisintheair.ita_2021)

Siamo arrivati al penultimo appuntamento della settimana con Love is in the Air e le cose tra Eda e Serkan si stanno facendo sempre più importanti. Infatti Eda è in procinto di partire per l’Italia, che è sempre stata il suo sogno. Ha dovuto rimandare questo viaggio quando ha conosciuto Serkan, ma ora potrebbe finalmente realizzare questo desiderio. Serkan sta prendendo peggio di quanto avesse previsto questa imminente partenza della sua finta fidanzata.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Young Royals”, su Netflix l’eterna lotta tra ciò che siamo e ciò che scegliamo di mostrare al mondo

Love is in the Air, le anticipazioni della prossima puntata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da “Lᴏᴠᴇ Is Iɴ Tʜᴇ Aɪʀ” (@loveisintheair.ita_2021

La mamma di Serkan, vedendo suo figlio di così malumore, crede che stia così a causa del matrimonio tra Ferit e Selin che si sta avvicinando. Così riesce ad organizzare un incontro a casa di Sekan, ma a causa di un fraintendimento si ritrovano Selin, Eda e Serkan nello stesso posto. Selin decide di andare via, mentre Eda sceglie di restare. Si ritrova così ad assistere ad una notte tormentata di Serkan, che fa un incubo e supplica Eda di non partire e di non lasciarlo. Purtroppo, però, la mattina dopo Serkan non ricorda assolutamente nulla di quello che è successo la notte prima e di questo Eda è molto dispiaciuta.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Eda, quando va via, passa a salutare la madre di Serkan e qui, per la prima volta, la donna le mostra gratitudine. D’altronde è solo grazie ad Eda se Aydan è riuscita a superare un po’ di sue paure di recente.