“Non puoi uscire così”, outfit da infarto per Alessandra Amoroso, la sfilata a luci rosse – FOTO

Alessandra Amoroso ha condiviso uno scatto dell’outfit indossato durante la prima puntata di “Battiti Live”: la sfilata a luci rosse

Ieri sera, martedì 13 luglio, è andata in onda la prima puntata di “Battiti Live“, la kermesse canora itinerante condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. La trasmissione, distribuita da Radio Norba, intratterrà i telespettatori per cinque puntate consecutive, fino all’appuntamento finale che si terrà martedì 10 agosto. Moltissimi gli ospiti che si esibiranno nel corso delle varie tappe, mentre la location principale rimarrà il Castello Aragonese di Otranto. Alessandra Amoroso è stata fra i protagonisti della prima puntata della gara canora. Solo pochi minuti fa, la cantante ha condiviso uno scatto dell’outfit indossato, che ha fatto impazzire i suoi numerosi fan.

outfit da infarto per Alessandra Amoroso

Anche Alessandra Amoroso ha partecipato alla kermesse canora itinerante condotta da Elisabetta Gregoraci. Dalla splendida Lecce, la cantante si è esibita con il singolo “Sorriso grande“, rilasciato lo scorso 8 aprile. Il primo appuntamento di “Battiti Live” è andato in onda ieri sera su Italia 1, ed ha registrato il boom di ascolti. L’ex vincitrice di “Amici”, tornata ed esibirsi dopo tanto tempo, non ha nascosto l’emozione provata nel calcare nuovamente il palcoscenico. Tramite Instagram, la Amoroso ha anche voluto condividere con i fan l’outfit indossato per la puntata.

Alessandra, con indosso un abito nude dal design mozzafiato, sembrava una vera dea scesa dall’Olimpo. Il vestito, corto davanti ma con un lungo strascico nella parte posteriore, è abbinato al décolleté del medesimo colore, e valorizza alla perfezione l’incarnato scuro della cantante. La Amoroso improvvisa una sfilata sensualissima ed ipnotizza i followers, che di fronte alla sua bellezza perdono le parole.

Gli apprezzamenti dei fan non si fanno attendere: “Non puoi uscire così“, “Sposami“, “Sei una creatura meravigliosa“. La foto, in breve tempo, ha già raggiunto quota 50mila likes.