Cristina Buccino ha condiviso un nuovo incredibile scatto su Instagram. La sua bellezza ha folgorato i fan.

Classe 1985, bellissima e seguitissima sui social. Cristina Buccino, showgirl, modella e influencer, ha saputo conquistare nel tempo i fan grazie al suo fisico mozzafiato e al suo carisma. Di origine calabresi, durante la gioventù si è trasferita con la famiglia a Roma dove ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda per poi debuttare sugli schermi in svariati programmi tra cui “L’Eredità”, nel ruolo di professoressa, e “L’Isola dei Famosi” come concorrente.

Dal successo televisivo è passata poi a quello sul web entrando nella lista dei primi cento influencer italiani più seguiti. Sul suo account, seguito da ben 2 milioni di follower, condivide ogni giorno scatti in cui mostra tutto il suo fascino. Sul web sono conosciute anche le sue sorelle, Maria Teresa e Donatella, tanto che le tre Buccino sono state denominate le “Kardashian italiane”.

Su Instagram Cristina condivide la sua vita postando scatti di vita personale e momenti di vita professionale nonché look incredibili da location mozzafiato. Negli ultimi post apparsi sul suo feed si è mostrata in costume sfoggiando le sue curve incredibili.

Cristina Buccino: in bikini, curve uniche

