Barbara D’Urso FOTO sexy in barca mostra i piedi ma il dettaglio stona: “Anche lì?

La conduttrice si trova in Costiera Amalfitana, le foto postate in barca la vedono bellissima ma i follower anche stavolta hanno notato un particolare strano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Dopo alcune settimane nella sua villa a Capalbio, in Toscana, la conduttrice di Canale Cinque ha deciso di virare verso la Costiera Amalfitana per trascorrere alcuni giorni con dei cari amici.

Tra questi il noto wedding planner Enzo Miccio e Francesco Bertolini con cui nelle scorse ore è stata avvistata in barca nei pressi del borgo di Cetara.

Anche stavolta Barbara D’Urso non si è risparmiata nella pubblicazione delle foto sulla sua pagina Instagram e come sempre succede i follower non l’hanno risparmiata nelle critiche accese. Sotto scatto stavolta un particolare davvero curioso.

LEGGI ANCHE –> “La donna più bella” Federica Panicucci in bikini: visione che toglie il respiro – FOTO

Barbara D’Urso in Costiera con gli amici ma i fan l’ammoniscono: “Troppo ritocco”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elisabetta Gregoraci premiata a Cannes: “Onorata di rappresentare l’Italia”

Poche ore fa la conduttrice ha postato alcune foto decisamente sensuali in barca. Barbara D’Urso indossa un bikini molto succinto che mette in risalto il décolleté esplosivo, lei gioca con i capelli mentre con l’altra mano tiene un calice di vino.

Mostra le spalle su cui è appoggiato un kaftano di sangallo nero e accavalla le gambe facendo esplodere in primo piano i piedi su cui ha calzato delle “mascherine” nere all’uncinetto.

A margine lei scrive: “Il mare è di chi resta dopo il tramonto 🌊 #mare” e ovviamente sono in molti quelli che si complimentano per la sua femminilità: “La più bella❤️…le chiacchiere stanno a zero”, “Barbara sembri più giovane di una 17enne”.

Immancabili però anche stavolta gli haters che si scagliano contro di lei e le foto accusate di ritocco: “Sempre foto ritoccate e sempre che fa intravedere…. le parti intime, che volgare, zero classe!!!”, “Troppo ritocco. Pure sui piedi usi i filtri😂”, “Barbara chi è quella che è sdraiata sulla barca, una tua amica?” e “Ma l’hai capito che hai 65 anni?”.