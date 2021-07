Aurora Ramazzotti, la foto a letto è puro incanto. Slip e t-shirt, mise essenziale per una bellezza esagerata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Aurora Ramazzotti conferma di essere tra le giovani italiane più seguite sui social. Ogni post è un trionfo di like e di commenti con i quali i followers manifestano tutto la propria stima. Per Aurora la chiave del successo è data dalla forte vena autoironica che la rende genuina e appetibile anche per i numerosi brand che la contattano per provare i loro prodotti.

Come in questo post nel quale si assiste ad un Instagram VS realtà: nella prima, la foto impeccabile mentre la giovane Ramazzotti usa l’olio idratante per le gambe. Posa da diva e semplicemente trendy. Nella seconda un video che la vede di fretta nel prepararsi per un appuntamento dove è già in ritardo. Come sempre bella, simpatica ed originale.

Aurora Ramazzotti, a letto in t-shirt e slip: meraviglia

