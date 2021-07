Melissa Satta blocca completamente i social con la sua proposta in costume: nessuno riesce a rimanere lucido. Forme in primo piano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Bella, solare e con una luce ritrovata. Così vive le sue vacanze Melissa Satta in questa calda estate 2021.

In questi giorni è in compagnia di una sua cara amica ma solo qualche giorno fa è stata pizzicata in Sardegna insieme a Mattia Rivetti, l’imprenditore della moda che l’ex velina ha iniziato a frequentare dopo la fine del suo matrimonio con il calciatore Kevin Prince Boeateng.

Proprio negli scatti dei paparazzi la Satta è apparsa più solare e spensierata che mai, come non la si vedeva da tempo.

LEGGI ANCHE — > “Vibrazioni in bikini”, Shaila Gatta, un davanti fuori dal mondo: dannatamente intrigante – FOTO

Melissa Satta, bikini da infarto e quel tatuaggio proprio lì

PER VEDERE LA FOTO DI MELISSA SATTA VAI SU SUCCESSIVO