Due protagonisti dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip” potrebbero tornare a Mediaset, questa volta alla conduzione de “La Talpa”: di cosa si tratta

Il pubblico ha reagito con entusiasmo alla notizia che Mediaset tornerà a inserire nel suo palinsesto il reality de La Talpa, la cui messa in onda venne interrotta nel 2008. Sebbene Netflix abbia acquisito i diritti della trasmissione, per quanto riguarda l’Italia è ancora una volta Mediaset a detenerli. Piersilvio Berlusconi lo ha comunicato durante la presentazione dei nuovi palinsesti, dichiarando di essersi assicurato ben sei edizioni. Come di consueto è subito scattato il toto nomi intorno a chi sarà posto al timone del reality.

La proposta: la coppia di ex gieffini gradita dai piani alti

Le ultime edizioni andate in onda sono state condotte da Paola Perego che ha più volte sottolineato quanto gradirebbe tornare a condurre il programma. “Sarebbe come se rapissero mio figlio” aveva dichiarato di fronte all’ipotesi di vedere qualcun altro al suo posto. Un’ipotesi che non appare poi così impossibile.

A rivelarlo è Roberto Alessi su Novella 2000. La conduzione de La Talpa potrebbe essere affidata a un’inaspettata coppia che debutterebbe in prima serata proprio con il reality show. Si tratta di due dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ovvero Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Due generazioni differenti, così come diverse sono le loro carriere. Da una parte Zorzi, che sta muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo ottenendo un ottimo riscontro. Dall’altra l’esperienza di Stefania Orlando che ha alle spalle anni di televisione.

Per il momento manca l’ufficialità ma stando alle parole di Alessi i piani alti di Mediaset sarebbero fortemente interessati a questo duo inedito. La messa in onda del reality, programmata idealmente per la prossima primavera, coinciderebbe con la fine degli impegni presi da entrambi.

Tommaso Zorzi partirà questo novembre su Discovery Plus con la versione italiana di Drag Race prendendo parte alla giuria. Stefania Orlando è stata invece confermata nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show in partenza in autunno.

Per ottenere una conferma si dovrà tuttavia attendere ancora e non è da scartare la possibilità che nuove proposte possano essere prese in considerazione.