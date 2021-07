Paola Iezzi le FOTO su instagram che lasciano a bocca aperta

La bella Paola Iezzi ha condiviso una serie di foto dove appare provocante e sensuale e fa impazzire il web

Paola Iezzi ha condiviso su instagram una serie di foto provocanti, mentre mangia un ghiacciolo, fa sguardi ammiccanti e mostra il seno prorompente. Nella didascalia scrive:“Hai detto vacanze?”. La cantante è in si trova a Stoccolma, dove vive con il compagno da qualche anno. Nonostante però si trovi in un altro paese, la Iezzi ha tifato la sua Italia agli europei.

Paola Iezzi ricorda Raffaella Carrà

La Iezzi ha condiviso un’immagine a cartone animato della meravigliosa Raffaella Carrà che ci ha lasciato qualche giorno fa a causa di una malattia contro la quale combatteva da tempo. Condivide poi un video dove lei e la sua collega erano state invitate al programma condotto dalla Carrà, e scrive ancora una dedica:”E inutile…non ci sono parole..credo che abbiamo tutti il cuore spezzato in questa giornata. Grazie Raffaella per tutto, di tutto per sempre RIP“. La Carrà è stata un icona per la musica italiana e la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile.

Proprio qualche settimana prima della scomparsa di Raffaella, la Iezzi insieme ai suoi amici ad una festa hanno cantato a squarcia gola la celebre canzone Tanti auguri di Raffaella Carrà che ha fatto ballare tutti ai suoi tempi, e ancora oggi fa ballare. La bellezza della Carrà infatti è che è sempre stata attuale in ogni periodo storico. Ad oggi la Iezzi concentra il suo lavoro proprio su Stoccolma, come musicista, cantautrice e anche produttrice discografica. La Iezzi è diventata nota al pubblico negli anni 90 grazie al duo con la collega Chiara, ma nel 2013 hanno deciso di separarsi. La Iezzi ha partecipato anche a molti programmi televisivi, sempre inerenti alla musica. Ha fatto da coach nel gruppo di ballo Bad Boys al talent di Rai 1 La pista con Flavio Insinna.

Ma non solo, partecipa anche a qualche film e serie tv come Ti amo troppo per dirtelo e Untraditional. Allo stesso tempo però continua a incidere dischi e nuovi singoli. Ha fatto anche un album natalizio, A Merry Little Christimas. Il suo ultimo singolo risale al 2020 e s’intitola Mon Amour.