La prima puntata di “Uomini e donne – La Scelta” ha mostrato la scelta di Lorenzo e Claudia, ma come stanno le cose due anni dopo? Ecco come si è evoluta la loro relazione

Per intrattenere il pubblico, Mediaset ha introdotto nel palinsesto estivo lo speciale “Uomini e Donne – La Scelta”, in onda ogni mercoledì su Canale 5. Le puntate andranno a far rivivere ai telespettatori le emozioni delle scelte di alcuni tronisti, in particolare della stagione 2019 del programma. La prima puntata è stata trasmessa proprio ieri sera e ha visto protagonista Lorenzo Riccardi. Una scelta che fino all’ultimo ha tenuto i fan in sospeso, data la profonda confusione del ragazzo che tuttavia grazie alle due giornate passate insieme a Giulia e Claudia è riuscito a giungere a una conclusione.

Lorenzo e Claudia due anni dopo: la loro relazione

Per la gioia del pubblico che ha sempre fatto il tifo per la corteggiatrice romana, Lorenzo ha scelto Claudia Dionigi che gli ha risposto di sì. I due sono così usciti dal programma insieme, festeggiando insieme ad amici e parenti. Sono passati più di due anni da allora, come vanno oggi le cose tra loro?

La risposta esatta sarebbe “alla grande”, Lorenzo e Claudia continuano a vivere la loro storia d’amore che ad oggi si è trasformata in una relazione stabile e duratura. Tra i due va tutto a gonfie vele tanto da aver deciso di andare a convivere. Anche questo salto è stato vissuto con grande serenità e la coppia sembra più felice e affiatata che mai.

“Al suo fianco sono diventato un uomo”, ha affermato Lorenzo che sottolinea la volontà di sposare la sua compagna e di ampliare presto la famiglia. “Insieme formiamo una grande squadra, ci consigliamo tanto e prendiamo decisioni di comune accordo” ha poi dichiarato.

Dal canto suo anche Claudia è certa dei suoi sentimenti e di aver trovato l’uomo della sua vita. “Sei parte di me”, scrisse lo scorso aprile in occasione del compleanno del fidanzato.

Ieri sera entrambi hanno condiviso attraverso i profili Instagram la visione dello speciale sulla loro scelta, intrattenendo il pubblico con commenti esilaranti. “Sto guardando queste scene solo perché penso che lì non eravamo fidanzati, ma solo per questo”, ha affermato Claudia davanti alle immagini di Lorenzo insieme all’ex corteggiatrice Giulia. Il ragazzo dal canto suo ha fatto finta di essere stato cacciato di casa durante la visione della puntata.

La loro complicità risulta essere più forte che mai a distanza di due anni e le pillole di vita quotidiana condivise con il pubblico ne sono una prova.