Adriano Celentano e Ornella Muti hanno avuto in passato una storia clandestina di cui si sa poco: tutta la verità sulla relazione segreta tra i due attori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝔽𝕒𝕟 ℙ𝕒𝕘𝕖 𝔸𝕕𝕣𝕚𝕒𝕟𝕠 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕟𝕥𝕒𝕟𝕠 🎵 (@adriano_celentano_fan_page)

La storia clandestina e segreta (non più di tanto ormai) tra Ornella Muti e Adriano Celentano ha tenuto banco per anni e lo fa ancora adesso. La gente che ama il gossip è ancora interessata a quella relazione tra i due attori che nacque all’epoca del film “Innamorato pazzo“, di cui i due erano i protagonisti. Di recente la 66enne romana ha rivelato a “Ogni mattina” altri particolari interessanti sulla relazione con il molleggiato. Durante la sua intervista quindi c’è stato spazio per questo tuffo nel passato quando scocco la passione sul set della pellicola del 1981 di Franco Castellano e Pipolo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Festival di Cannes 2021, Jodie Foster riceve il premio alla carriera – FOTO

Le dichiarazioni di Ornella Muti su Adriano Celetano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ornella Muti (@ornellamuti)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Non sfiguri nemmeno con un 30enne”, Pamela Prati con il giovane amico: bellissimi – FOTO

La Muti ha rivelato che durante le riprese dell’opera di inizio anni ’80, lei e Celentano sono stati rapiti da una passione incontrollabili e una forte attrazione che non sono riusciti a trattenersi e hanno intrapreso la storia segreta. Entrambi erano sposati. Lui aveva già la compagna di una vita con cui ancora adesso vive, Claudia Mori. La stessa cantante ha fatto una dichiarazione sconcertante per molti fan. Avendolo, all’epoca, trattato molto male, l’ha praticamente invogliato a farsi una storia con un’altra donna e quindi sarebbe tutta colpa sua, non del marito né di Ornella Muti.

Adesso sono trascorsi molti anni da quel tradimento e quindi non c’è niente che possa turbare la tranquillità della coppia storica formata dalla cantante e produttrice discografica e televisiva e da suo marito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ornella Muti (@ornellamuti)

L’attrice di Roma è al momento single e ha tre figli, Naike Rivelli e Carolina e Andrea Facchinetti. Dall’ultimo marito Federico Facchinetti si è separata nel 1996 dopo otto anni d’amore trascorsi insieme.