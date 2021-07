La meravigliosa ex naufraga dell’Isola dei Famosi mostra le immagini e i dietro le quinte del videoclip del suo nuovo singolo ‘Straniero’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

Circa due giorni fa Bianca Atzei ha postato un estratto del videoclip del suo nuovo brano, intitolato ‘Straniero‘: in esso si vede l’influencer che canta e balla in modo divino sulle note della sua ultima canzone.

Meno di un’ora fa, invece, la cantante ha deciso di pubblicare un altro post, composto da dieci immagini relative ai dietro le quinte del videoclip, nonché foto scattate proprio sul set: i fan erano super curiosi di vedere i retroscena di questo suo ultimo capolavoro musicale!

La didascalia del post inizia così: “Grazie a tutti i bei messaggi sul video di Straniero“.

Per concludere, infine, Bianca ringrazia nuovamente il suo pubblico, dicendo: “La mia musica è per voi. Grazie davvero“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Lo voglio fare con te”, Bianca Atzei la sirena in barca con un fisico da urlo: i fan sognano – FOTO

Bianca Atzei tra costumi, make-up, balli e preparativi: l’emozione dei fan è incontenibile!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Bianca Atzei, il body sgambato non lascia spazio all’immaginazione – FOTO

La bellissima ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha causato non pochi infarti con quest’ultimo post ricco di ricordi, momenti e scene inedite: i like, i messaggi e le condivisioni si sono sprecate!

Le immagini hanno avuto, infatti, già più di 3.500 mi piace e quasi 200 commenti, scritti dai fan che la seguono e la ammirano.

Ecco alcuni esempi: “Mozzafiato“, “Grazie di rendermi felice“, “Grazie a te che ci delizi con la tua musica e la tua voce“, oppure “Sei uno schianto“.

I costumi, i trucchi, le acconciature e le pose delle foto sono super stravaganti, ma è evidente che qualsiasi look le dona moltissimo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

Il suo fascino e la sua bellezza sono imparagonabili: il profilo Instagram di Bianca è vietato fortemente a chi soffre di invidia!