Maria De Filippi stufa dei soliti tronisti, cambia tutto a Uomini e Donne

La De Filippi ha deciso di cambiare alcune cose riguardo alla nuova edizione di Uomini e Donne, ha le idee chiara su cosa fare

Maria De Filippi è stanca dei soliti tronisti dipendenti dai social. Non è una sorpresa che Maria decida di cambiare qualcosa nel suo programma, lei cerca sempre nuove emozioni e cambia di continuo i format per mantenere vivo l’interesse del pubblico. Questa volta tocca a Uomini e Donne, il dating show che da anni ottiene molto successo su canale 5. La De Filippi ha in mente dei cambiamenti sui prossimi tronisti.

Maria De Filippi vuole la vita vera a Uomini e Donne

Basta con i tronisti schiavi delle sponsorizzazioni e che vengono nel programma solo per ottenere visibilità. La De Filippi porre fine a questo circolo vizioso decidendo di prende tronisti che vengono da realtà normali, come un ragazzo che fa l’elettricista sui tetti. La regina di Mediaset vuole trasmettere emozioni vere e persone vere. In questi ultima anni infatti abbiamo assistito a numerosi tronisti e corteggiatori che venivano solo per farsi conoscere e accalappiare qualche follower sui social. Ad alcuni è andata anche molto bene, basta guarda Giulia De Lellis e il successo che ha ottenuto. Poi ce ne sono stati tanti altri. Ogni volta la stessa storia.

Entrano nel programma, escono e magicamente la storia d’amore finisce o si scopre che era tutta finzione come nell’emblematico caso di Sara Affi Fella, che addirittura durante il suo trono stava insieme al suo ex fidanzato Nicola. Insomma a Uomini e Donne ormai si è creato un clichè che annoia un pò. Sempre le solite persone a cui interessa solamente emergere e poche emozioni vere. Occorre una svolta e Maria è pronta a cambiare. Lo scopo del programma non è infatti creare nuovi influencer ma bensì far trovare l’amore alle persone. Anni fa le cose erano diverse, infatti molte coppie che si sono formate nel programma stanno insieme tutt’oggi e hanno anche dei figli.

Basta guarda Beatrice Valli e Marco Fantini, Francesca del Taglia ed Eugenio Colombo e ancora i più recenti Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Queste coppie hanno fatto sognare e hanno tirato fuori emozioni vere e ora sono sposati e con figli. Questo è quello che il pubblico vuole vedere a Uomini e Donne. Negli ultimi tempi sono pochissime le coppie che sono uscite insieme e sono rimaste insieme. E il pubblico comincia a sentirsi presi in giro.