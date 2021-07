“Love is in the Air” anticipazioni 16 luglio: Serkan ha un malore

Continua la nuova settimana per Love is in the Air. Le anticipazioni della prossima puntata ci rivelano che Serkan deve dire addio ad Eda che parte per l’Italia

Siamo all’ultimo appuntamento della settimana con Love is in the Air, quindi prepariamoci ai numerosi colpi di scena a cui andremo incontro durante questo ultimo episodio. Eda ha avuto finalmente delle bellissime notizie: dopo tanti anni in cui l’ha soltanto sognata, adesso si prepara a partire per l’Italia. Ha ricevuto la telefonata che ha aspettato per tutta la sua vita. Qualcosa però potrebbe andare storto.

Love is in the Air, le anticipazioni della prossima puntata

L’Università in Italia ha contattato Eda per darle la borsa di studio che stava aspettando e finalmente la nostra giovane italiana può conseguire il sogno della laurea. Quello che non sa, è che tutto questo sta avvenendo per merito di sua nonna che ha pagato tutto. Scoperta la verità sul contratto, sua zia ha deciso di intervenire e di chiamare i suoi genitori per chiedere un prestito. È per questo che adesso Eda deve prendere un aereo e lasciare la Turchia, per il grande dispiacere di Serkan che si è innamorato di lei ma che ora deve prepararsi a dirle addio, forse per sempre.

Serkan è sconvolto perché non vuole dirle addio e le prova davvero tutte per fermarla, ma ogni tentativo si sta rivelando vano. Le anticipazioni ci rivelano che Serkan starà così tanto male da avere un vero e proprio malore che lo porterà a chiamare i soccorsi! Eda starà vicino a lui in questo momento così difficile?