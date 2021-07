Pha: il circuito del giorno, di cosa si tratta – VIDEO

Siete pronti per l’allenamento del giorno? Quello di oggi è un nuovo circuito, scopriamo insieme i dettagli con Francesca Brandina

Siamo giunti a giovedì e anche oggi bisogna pensare a come allenarsi per mantenersi in forma. In questa settimana meno afosa dove le temperature si sono abbassate notevolmente, vi proponiamo un circuito pha. Di cosa si tratta?

Il “Peripheral Heart Action Training”, è un allenamento total body che prevede un circuito dove vengono coinvolti i distretti muscolari quanto più distanti tra loro e non ha nessuno recupero passivo poiché si tratta di un workout con un elevato affaticamento metabolico generale, ad alta intensità.

GUARDA QUI>>>“Non sfiguri nemmeno con un 30enne”, Pamela Prati con il giovane amico: bellissimi – FOTO

Pha: il nuovo circuito di Francesca Brandina – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Brandina (@francescafitnessfreak)

GUARDA QUI>>“Sempre più sottona” Stefania Orlando look irresistibile, i fan in tilt – FOTO

Anche oggi il circuito che vi proponiamo è stato provato e pubblicato da Francesca Brandina, la fitness influencer più seguita negli ultimi tempi.

La donna in questi mesi con un allenamento costante e una sana alimentazione ha ottenuto risultati ottimi ed ora è pronta e disponibile a dare consigli a chi vuole seguire il suo esempio. Siete pronti? Iniziamo:

12 Shoulder press;

30 mountain climbers;

12 db row;

10 squat jump;

12 lateral raise;

30 bicycle crunch.

Il circuito per essere completo dovrà essere ripetuto per tre volte e avrete bisogno di due pesetti. La cosa più importante è il riscaldamento ad inizio allenamento, quello non deve mai mancare affinché tutto avvenga nel modo giusto.

Che sia una corsa leggera o alcuni esercizi aerobici, è fondamentale che venga fatto. La stessa cosa vale per lo stretching finale che serve ad allungare i muscoli affaticati.

Ancora dubbi? Se iniziate non potrete più farne a meno. Lo sport nella vita di una persona è molto importante ed ha molti benefici. Aiuta ad allontanare lo stress e l’ansia, porta il corpo a ritrovare un equilibrio e liberare la mente. Però, non bisogna eccedere mai.