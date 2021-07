La cantante di Sora incanta il web con uno scatto mai visto. La sua bellezza è da perdere il fiato. Sublime!

Anna Tatangelo ha pubblicato un post che ha mandato letteralmente in tilt il social network più amato dagli internauti.

La bellissima cantante è una vera bomba di sensualità e ogni foto che pubblica lascia estasiati tutti i suoi followers.

Del resto, come resistere a tanta bellezza?

I suoi fans più accaniti lo sanno bene e non si perdono un post dell’ex compagna di Gigi D’Alessio, sempre pronta a sorprenderli con delle pose ammiccanti e sensuali.

Da circa un anno, Anna e il cantautore napoletano si sono lasciati e al momento sembrerebbe che il suo cuore non batta per nessun altro se non per suo figlio Andrea, almeno stando alle indiscrezioni.

Una sensualità ineguagliabile!

Intanto regala agli utenti questi scatti senza eguali. In occasione del suo ultimo post si trovava su una terrazza panoramica dove a spiccare però è la sua bellezza è il suo fascino. Indossa un attillato abito nero laminato che mette in mostra il suo fisico mozzafiato. In primo piano un lato A da rimanere estasiati.

In questo post ha pubblicato una sequenza di tre scatti dove assume pose diversi ma sempre sensualissime.

Come didascalia aggiunge: “Il bicchiere è sempre mezzo pieno”, facendo riferimento al calice di vino che tiene tra le mani.

Il post in meno di un’ora ha collezionato migliaia di like e commenti di apprezzamenti per un fascino e una bellezza senza precedenti.