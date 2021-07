La bionda ereditiera ha pubblicato un post dove appare sorridente e affascinante in tutta la sua bellezza. Irresistibile!

Ginevra Lamborghini ha pubblicato un post che ha incuriosito subito i numerosi fans dell’influencer.

Ginevra è la sorella maggiore della più celebre Elettra nonché ricca ereditiera della famiglia Lamborghini.

Ginevra è la secondogenita di Tonino Lamborghini figlio del fondatore della celebre casa automobilistica.

Ha un fratello, Ferruccio Jr. e tre sorelle: Elettra Miura e le due gemelle Flaminia e Lucrezia.

Mentre le due gemelle sono state testimoni di nozze al matrimonio di Elettra con Afrojack, Ginevra non ha partecipato all’evento.

Ginevra, laureatasi in Marketing della moda, è diventata direttrice creativa delle collezioni donna del marchio Tonino Lamborghini che fino a quel momento si era occupato solo dell’universo maschile.

Poco prima del matrimonio di Elettra, Ginevra aveva pubblicato un post su Instagram liquidando la questione relativa alla sua essenza con due parole: “Vi auguro il meglio. Avrei voluto esserci anche io”. Ma Elettra tramite un’intervista al settimanale ”Chi” aveva mandato una eloquente frecciatina: “Accanto a noi c’erano le persone del cuore, solo quelle che desideravamo”.

Successivamente Ginevra ha smorzato i toni attraverso un’intervista su Fanpage dove però ha chiarito la situazione:

“C’è chi pensa che siamo molto legate, ma in realtà abbiamo due caratteri molto diversi, abbiamo fatto due percorsi completamente opposti. Se la domanda è: la carriera di Elettra ti è servita per emergere? Ti dico di no, ma con tutto il rispetto per la sua carriera, perché veniamo da due background diversi, abbiamo due direzioni diverse, poi è ovvio che siamo sorelle e siamo accomunate nelle cose, però in realtà veniamo da due mondi separati, io vengo da Venere e lei da Marte. Come in tutte le famiglie ci sono le sorelle e i fratelli che ogni tanto bisticciano, poi l’abbiamo fatto sempre anche da piccoline, eravamo sempre lì a bazzicare però le voglio bene, le auguro il meglio per la sua carriera è bravissima in quello che fa e spero di fare altrettanto nel mio”.