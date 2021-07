“Wonder woman” Ambra Angiolini è la nuova eroina, dove va vestita così?

L’originalità di Ambra Angiolini non ha eguali, l’attrice sa sempre come conquistare il web e questa volta ha fatto centro, che spettacolo

Ambra Angiolini è un’attrice molto conosciuta dal pubblico italiano, dal talento unico e una bellezza fuori dal comune. La donna è l’ex moglie di Francesco Renga con il quale è stata sposata fino al 2015. Insieme hanno avuto due figli, Jolanda e Leonardo.

Dopo la separazione con il cantante, la vip sembra aver trovato l’amore della sua vita: Massimiliano Allegri, l’allenatore di calcio. I due dopo un periodo di crisi, hanno ritrovato un equilibrio di coppia e adesso si godono le vacanze insieme. Sono stati paparazzati ad Ischia tra baci, abbracci e coccole di ogni tipo.

GUARDA QUI>>“Siete troppo belli”, Alice Campello e Álvaro Morata: il bacio acrobatico – VIDEO

Ambra Angiolini: l’eroina dell’anno, che bella!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

GUARDA QUI>>Riccardo Scamarcio, la donna che lo ha sedotto e l’altra che gli ha preso il cuore, incredibile

Ambra Angiolini sa sempre come far divertire i fan che la seguono sul web, il suo profilo Instagram vanta di più di ottocentomila follower con i quali condivide foto e video di alcuni momenti della sua giornata.

I suoi scatti non seguono gli stereotipi, l’attrice si mostra per quella che è: 100% naturale e senza filtri, allegra e autoironica in ogni situazione.

“Quando sei a casa da sola e decidi di vestirti bene. State tranquilli stanotte, noi siamo svegli”. L’Angiolini diventa Wonder Woman nell’ultimo post e insieme al suo cane diventano dei super eroi.

Jeans e maglia bianca e sopra il vestito da eroina, sguardo accattivante rivolto verso l’orizzonte. Mani sui fianchi che danno un tocco di sensualità in più.

“Geniaccia” scrive qualcuno e poi ancora “Sei sempre così originale” aggiunge qualcun altro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

Spontaneità, ironia e semplicità sono le qualità che più caratterizzano l’attrice romana, la donna si mostra ai fan così com’è ed è per questo che il pubblico italiano la adora e non vede l’ora di rivederla in televisione o alle prese di film. Anche sul grande schermo è una tra le più seguite.