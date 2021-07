“Una vera diva”. Sara Croce a Cannes è la regina assoluta del red carpet: un sogno – FOTO

Sara Croce. Dal piccolo schermo alla passerella di uno degli eventi culturali più famosi di tutti i tempi: il Festival del cinema di Cannes. Gli sguardi sono tutti per lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Classe 1998, originaria di Garlasco (in provincia di Pavia), Sara Croce è un volto che via via sta diventando molto conosciuto per il pubblico italiano. Giovanissima, ha iniziato la sua carriera come modella, sfruttando le sue impareggiabili doti naturali di fascino e bellezza fuori misura. Tuttavia, ha fatto breccia anche nel mondo televisivo grazie a due trasmissione seguitissime, condotte entrambe dal numero uno dei presentatori nostrani, Paolo Bonolis. Nel 2019 ha infatti ricorperto il ruolo di Madre Natura in una puntata di “Ciao Darwin”, ottava edizione. Dall’anno successivo l’abbiamo ritrovata nelle vesti di Bonas di “Avanti un Altro” in sostituzione di Laura Cremaschi.

Sara Croce: la stella più splendente del red carpet di Cannes

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Dal piccolo schermo alla passerella di uno degli eventi più prestigiosi e glamour che esistano, quella del Festival del Cinema di Cannes.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE-> Elisabetta Gregoraci premiata a Cannes: “Onorata di rappresentare l’Italia”

La bellissima Sara Croce ha lasciato Capri dove stava trascorrendo le vacanze insieme al fidanzato, il calciatore Gianmarco Fiory, portiere 30enne in forza alla squadra del Bari. La coppia ha calcato il red carpet dell’evento situato sulla Costa Azzurra.

La modella porta avanti una fiorente carriera come influencer su Instagram, seguita da quasi un milione di utenti. Con tutti loro ha condiviso i pensieri riguardo la sua presenza a Cannes. “Sono onorata e ancora incredula. Camminare su quel tappeto rosso è stata un’emozione incredibile! Grazie a tutto il mio team per aver reso possibile tutto questo” – ha scritto in inglese sulla sua pagina ufficiale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE-> “Patrimonio italiano” Maria Grazia Cucinotta in bikini: icona di sensualità – FOTO

La ragazza ha inoltre condiviso le immagini che la ritraggono sfilare con la mise scelta per l’occasione. Si tratta di un abito sontuoso, magnifico, che porta la firma dello stilista Danilo Forestieri. É la stella più splendente della Croisette; l’outfit color oro fascia le sue forme generose e morbide: la manica è lunga ma un’ampia scollatura mostra il suo seno voluttuoso e lo spacco vertiginoso mette in evidenza le lunghe gambe tornite. Un vero spettacolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

I follower non possono che essere concordi nell’acclamare la giovane showgirl: “Una vera diva”, “Stupenda”, “La numero uno”, “Bellissimo look”.