Travolto da un trattore mentre lavora in un terreno: morto agricoltore

Dramma nella serata di ieri in un terreno di Serravalle Langhe, in provincia di Cuneo. Un uomo di 72 anni che stava lavorando alla guida del trattore ha perso la vita dopo che il mezzo agricolo si è ribaltato travolgendolo. Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale medico del 118, ma per l’anziano agricoltore non c’è stato nulla da fare. Presso il terreno teatro della tragedia sono arrivati anche i carabinieri ed i tecnici dello Spresal che hanno effettuato gli accertamenti del caso.

A perdere la vita, Luigi Bonino, agricoltore di 72 anni originario del comune del cuneese. Secondo quanto ricostruito sino ad ora, come scrivono i quotidiani locali e la redazione di Repubblica, l’anziano stava lavorando in un campo e si trovava a bordo di un trattore. Improvvisamente, per cause ancora da definire, il mezzo agricolo si sarebbe ribaltato travolgendo il 72enne che è rimasto schiacciato sotto.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. I pompieri hanno estratto il corpo da sotto il trattore e lo hanno affidato ai medici, i cui tentativi di rianimazione, purtroppo, si sono rivelati vani. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente.

Intervenuti anche i carabinieri ed i tecnici dello Spresal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’Asl di Cuneo che si sono occupati degli accertamenti sul caso per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto.

Quello consumatosi nella serata di ieri, purtroppo, è l’ennesimo incidente mortale che vede coinvolti mezzi agricoli nel nostro Paese.