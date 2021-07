Jessica Melena, aperture pericolose svelano tutta la sua sensualità. Il vestito traforato ne evidenzia la silhouette, curve in primo piano: pazzesca

Definitivamente eletta tra le “wags” come la più seducente, Jessica Melena continua a deliziare i fan su Instagram della sua bellezza mozzafiato. Capelli scuri, lineamenti dolci, occhi profondi e curve procaci, ecco le caratteristiche della sua estetica, che acquisisce sempre più ammiratori ad ogni post.

Dopo aver tifato appassionatamente la Nazionale, che si è rivelata vincitrice agli Europei 2020, ma soprattutto il marito Ciro Immobile, ha lasciato spazio ai più scatenati festeggiamenti.

Ora, dopo le tante e forti emozioni, è il momento del riposo, e con esso di bikini e sole. Niente di meglio per regalare momenti di pura estasi agli utenti su Instagram, che rimangono colpiti e catturati dal suo fascino mediterraneo irresistibile.

Jessica Melena, bellezza e seduzione

Con quasi 1 milione di followers su Instagram, Jessica Melena si conferma influencer di enorme successo. Un seguito che fonda le sue origini sulla smisurata avvenenza della moglie di Ciro Immobile, ma conseguente anche alla simpatia suscitata dalla sua semplicità. La coppia si dimostra infatti basata su valori rari e genuini, dove il ruolo della famiglia regna al primo posto.

Priorità per la modella che viene dimostrata anche attraverso l’attività su Instagram, dove il profilo abbonda di scatti in compagnia dei tre figli e del suo grande amore. Ma oltre ai teneri scatti postati da Jessica Melena, non mancano neppure foto da protagonista, dove la sua bellezza si lascia ammirare, per la contemplazione dei fan.

L’ultimo post è un chiaro esempio del suo fascino seducente, in un’immagine che ottiene più di 50 mila like a un’ora dalla pubblicazione. Il look “vedo non vedo” è composto dall’abito traforato color sabbia, in tinta con il bikini che ne esalta le curve mozzafiato: un effetto nude che infiamma subito il web.

Apoteosi di seduzione, conquista l’ennesimo successo social, aggiudicato dagli utenti senza respiro: “Perfetta“, “Regina“, “Stupenda“.