“Che sventola”, Ludovica Pagani, il vestitino evidenzia un davanzale e un posteriore immensi – FOTO

Ludovica Pagani stende i fan con l’outfit indossato al Festival di Cannes: il vestitino evidenzia un davanzale e un posteriore unici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Ludovica Pagani, la giornalista 26enne che sta rubando la scena alla più famosa Diletta Leotta, è una bellezza mozzafiato per le strade della Costa Azzurra. La giornalista, che attualmente sta collaborando con Sky nella eSerie A, il campionato virtuale che si disputa tramite videogiochi, sta presenziando al Festival internazionale del cinema di Cannes. La bergamasca, che sta documentando il soggiorno francese tramite foto strabilianti, non manca di sfoggiare outfit sensualissimi e make-up che risaltano la sua bellezza sconvolgente. Di recente, la Pagani ha condiviso con gli utenti il sensazionale vestitino indossato quest’oggi: il davanzale e il posteriore hanno raccolto gli apprezzamenti di tutti.

NON PERDERTI ANCHE —> “Ammazza quanto lavorate”, Elena Morali bersagliata dagli haters, è bufera per la FOTO

Ludovica Pagani, il vestitino evidenzia un davanzale e un posteriore immensi – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

NON PERDERTI ANCHE —> Caterina Balivo, il costume bollente scatena commenti osceni, la parte brutta dei social – FOTO

Invitata presso il prestigioso Festival del cinema di Cannes, Ludovica Pagani non perde l’occasione di sfoggiare per gli utenti i propri outfit strepitosi. La giornalista sportiva, che nell’ultimo anno ha rafforzato il proprio seguito social, vanta di quasi 3 milioni di fan, che di fronte ai suoi scatti mozzafiato non mancano di ricoprirla di lusinghe. Nell’ultima foto, Ludovica indossa un sensualissimo abito color azzurro cielo, che ne evidenzia la silhouette mostruosa e le curve da urlo.

L’abito, aderentissimo, fascia alla perfezione il davanzale della giornalista ed il posteriore, che hanno immancabilmente raccolto i complimenti dei fan. Ludovica, nella coppia di scatti, sfila per le strade della Costa Azzurra e si atteggia come una vera diva del cinema. “Che sventola“, “La classe non è acqua“, “Sei tu la più bella“: questi i commenti apparsi sotto al post, che in pochi minuti ha superato i 30 mila likes.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Stando alle testimonianze che sono emerse tramite i social, la Pagani sarebbe fidanzatissima con il calciatore Stephan El Shaarawy. Nonostante gli indizi che confermino la loro relazione non manchino, i due, attualmente, non hanno ancora rilasciato dichiarazioni a tal proposito.