L’ultimo scatto di Dayane racconta la profonda amicizia che la lega ad un’altra modella brasiliana, bellissime incantano i follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

La modella brasiliana classe 1988 dopo i sei mesi all’interno della casa del “Grande Fratello” che l’hanno tenuta lontana dalla figlia Sofia, si sta rilassando con lei in questa estate italiana fatta di servizi fotografici in alcuni dei luoghi più belli della Penisola.

Dayane Mello, oltre alla sua carriera avviata nell’ambito moda, è una novella imprenditrice. Nei giorni scorsi ha reso nota sui social il suo primo brand di cosmesi e bellezza dal nome ‘DAY Dayane And You’, una linea dal sapore esotico ma totalmente Made in Italy.

Dopo alcune settimane lungo la Costiera, a Sorrento nello specifico, ha cambiato rotta e si è diretta a Sanremo dove è giunta ieri. Ospite al Miramare the Palace Resort non è da sola, con lei una cara amica.

NON PERDERTI ANCHE –> “Fieri di te”, Antonella Fiordelisi senza veli si copre il seno, italiana super sexy: europea – FOTO

Dayane Mello seduce in barca, paradisiaca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

LEGGI ANCHE –> Annalisa, la posa che ti strega: impossibile non guardare lì. Bellissima – FOTO

“❤️ LOVE YOU amiga ❤️” scrive Dayane nella didascalia che accompagna le tre foto postate sui social. Si tratta dell’ultimo servizio fotografico realizzato a Sorrento accanto all’amica di sempre, la modella brasiliana Decimaria Viana.

Le due giovani mostrano la pelle abbronzata alla luce del tramonto mentre in barca sulla Costiera indossano due look davvero trandy: top corti di cotone leggero che mostrano l’addome scolpito, outfit completamente bianco per Decimaria, impreziosito solo da un tocco di pietre azzurre al collo. Décolleté in mostra per Dayane che sfodera invece una canotta bianca e rossa annodata sotto il seno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

I fan della modella sono esplosi nei commenti: “L’amicizia raddoppia le gioie e divide le angosce”, “La bellezza in uno scatto ❤️”, “AMORIIIIIIIIIIII❤️”, “Siete di una bellezza pazzesca, meraviglie! 🔥”. Migliaia di like in pochissime ore per loro due.