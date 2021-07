“Beautiful”, anticipazioni puntata 18 luglio: Flo è morta?

Beautiful, anticipazioni 18 luglio: Sally e la dottoressa Escobar sono preoccupate per le conseguenze dell’incidente di Flo.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Sally e Flo discutere della presunta malattia della Spectra. Messa alle strette da Flo, che ha scoperto il suo segreto violando il database della dottoressa Escobar, la stilista ha ammesso di non essere davvero in fin di vita. È stata tutta una messa in scena volta a riconquistare Wyatt e adesso che la Fulton ne è a conoscenza le cose potrebbero mettersi molto male per Sally. Nel frattempo alla Spencer Publicatons, Bill e Wyatt si confrontano riguardo agli ultimi scandali della famiglia Forrester. Wyatt vuole capire perché suo padre ha baciato Brooke, distruggendo di conseguenza il suo matrimonio con Katie.

Leggi anche -> Royal family. Cosa non potrà più fare George a 12 anni mentre i suoi fratelli si

Beautiful, anticipazioni puntata 18 luglio: Bill si sfoga con Wyatt

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da B&B (@bold_and_beautiful_italia)

Leggi anche -> Accadde oggi, 17 Luglio. Muore Andrea Camilleri, “padre” del Commissario Montalbano – VIDEO

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che la tensione tra Sally e Flo sarà spezzata dalla dottoressa Escobar. Terrorizzata all’idea che qualcuno possa scoprire il suo segreto, Penny colpirà Flo alla testa con un oggetto contundente. La Fulton cadrà a terra apparentemente priva di sensi. Che sia morta? Come faranno le due donne a coprire l’accaduto?

Nel frattempo alla Spencer, Bill si sfogherà con Wyatt. Il ricco magnate si pente di aver baciato Brooke e ammette di essere pronto a fare di tutto per riconquistare sua moglie. Wyatt rassicura il padre: la situazione non è semplice, ma Katie capirà e saranno di nuovo una famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da B&B (@bold_and_beautiful_italia)

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, domenica 18 luglio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non è prevista alcuna pausa estiva.