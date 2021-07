Harry e Meghan prossimi a tornare a Londra? Indiscrezione inaspettata

Nonostante l’allontanamento di Harry e Meghan dalla famiglia reale, la coppia sembra voler tornare in Inghilterra. Ecco il motivo.

Harry e Meghan Markle ritornano in Inghilterra? Secondo la stampa inglese il Duca di Sussex e la sua consorte potrebbe fare ritorno in Gran Bretagna dopo l’allontanamento dalla Royal Family e il loro conseguente trasferimento negli Stati Uniti, dove vivono dallo scorso inverno. Dopo la separazione dai reali e l’intervista bomba ai microfoni di Oprah Winfrey, Harry e Meghan sembra desiderare il ritorno sul territorio inglese, per un obiettivo ben preciso.

I due, secondo quanto riportato dal Daily Mail, avrebbero infatti il desiderio di far battezzare la figlia Lilibet, nata lo scorso mese, a Windsor insieme alla nonna della piccola, la Regina Elisabetta II.

Una volontà che Harry avrebbe avanzato durante il suo recente viaggio a Londra, in occasione dell’inaugurazione della statua dedicato in onore di Lady Diana.

Harry Megan: quel desiderio per la seconda figlia

Come pe il primo figlio Archie, Harry e Meghan desiderano far battezzare Lilibet Diana a Londra di fronte la Regina. Secondo i rumors la coppia sognerebbe una cerimonia reale che si potrebbe tenere nei prossimi mesi. Il Duca di Sussex dovrebbe infatti ritornare a Londra per un’altra iniziativa in memoria della scomparsa della madre. Se dopo il divorzio dalla Royal Family, Harry si è recato in svariate occasioni in Gran Bretagna, per Meghan si tratterebbe della prima volta dopo il suo trasferimento.

Si vocifera che dalla nascita della seconda figlia, avvenuta sei settimane fa, non è stato ancora riconosciuto l‘ottavo posto nella successione alla corona che le spetta, probabilmente assegnato dopo il battesimo.

Intanto in questi giorni si sono diffuse voci in merito ad alcune dichiarazioni di un membro della famiglia reale in merito alla coppia. La principessa Anna infatti prima della nozze di Harry e Meghan, avvenute tre anni fa, aveva messo in guardia il nipote consigliandoli di non sposare la Markle per lei non adatta.

L’indiscrezione, diffusa sull’Express, ha riportato alla luce la visione di Lady Colin Campbell preoccupata di come l’attrice statunitense fosse fin dall’inizio solo in cerca di attenzioni. Un consiglio non ascoltato da Harry che oggi, nonostante l’allontanamento dalla famiglia reale, è felice e sempre più legato a Meghan.