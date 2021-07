Elisabetta Gregoraci, che spettacolo: l’ultimo scatto pubblicato su Instagram ha conquistato i suoi numerosi followers su Instagram

Elisabetta Gregoraci (Getty Images)Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl e delle conduttrici più amate del mondo dei social. Sono oramai più di vent’anni che bazzica in televisione ma è nel 2020 che il suo successo è stato consacrato dagli italiani: partecipando al Grande Fratello Vip ha fatto breccia nei cuori dei telespettatori che hanno imparato a conoscerla e a scoprire bene quello che si nascondeva dietro al personaggio che eravamo abituati a vedere nei vari programmi televisivi.

Elisabetta Gregoraci in bikini toglie semplicemente il fiato ai suoi numerosi followers

Elisabetta, uscita dalla casa, è tornata dall’amore più grande della sua vita: suo figlio Nathan Falco, avuto dal matrimonio con Flavio Briatore. Lei e Nathan si stanno godendo questa ennesima estate insieme e proprio fino a ieri erano a Gardaland a divertirsi come due bambini tra decine e decine di giostre e tanti giochi. Elisabetta e Nathan hanno un rapporto incredibile e, nonostante il suo bambino stia diventando grande, è tantissimo legato alla sua mamma e adora passare il tempo insieme a lei. Tornati da Gardaland, Elisabetta ha ripreso la sua vacanza a Forte dei Marmi tra bagni in piscina e bikini da togliere il fiato, come nell’ultimo scatto che ha pubblicato nelle ultime ore sul suo profilo di Instagram.

Nel corso di pochissimi minuti Elisabetta ha fatto record di likes e ha conquistato i suoi numerosi followers che l’hanno riempita di complimenti sotto allo scatto pubblicato. Più il tempo passa, più Elisabetta diventa incredibilmente bella e affascinante.