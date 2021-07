“Sei di una finezza disarmante”, Beatrice Valli il top si apre e apparecchia il dècollète: mai visto un fisico così – FOTO

Beatrice Valli si mette in posa per una sfilata di bellezza da capogiro, vista da più prospettive. Fan in delirio incontenibile.

Nella lista delle top ten tra le modella più blasonate del mondo dello spettacolo c’è anche la bellissima, Beatrice Valli.

A coronamento di una carriera super c’è anche il volto di una madre modello per i suoi figli. Beatrice è reduce, infatti, da ben tre gravidanze e momenti indimenticabili per i followers che l’hanno vista soffrire durante il parto, per poi riprendersi alla grande.

“E che fisico…” direbbe qualcuno nonostante gli ultimi precedenti e le condizioni che avrebbero potuto minare in parte la delicata e perfetta immagine di una “Madonna”.

La modella romagnola è riuscita a mettere tutti d’accordo, con la sua eterna semplicità, caratteristica degli scatti in passerella e sui social network, dove ultimamente è particolarmente ispirata.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio la serie di scatti che testimoniano una sorta di rivalsa in termini di bellezza al naturale

Beatrice Valli tra sorriso e corpo perfetto è fatta apposta per i “sognatori”

