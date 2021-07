Enrico Brignano, dopo Nicolò arrivano le nozze con Flora Canto

Enrico Brignano sposa Flora Canto? La coppia si sta preparando per l’evento dell’anno, intanto organizza il matrimonio

Enrico Brignano e Flora Canto stanno per diventare genitori per la seconda volta. Dopo la nascita di Martina questa volta è il momento di Nicolò. La famiglia si allarga e la coppia non vede l’ora di conoscere il loro secondogenito.

Il comico e la conduttrice si sono conosciuti nel 2014 e da lì è nata la loro storia d’amore con diciassette anni di differenza. Complici nella vita pubblica e privata, la donna non perde occasione di seguirlo in ogni progetto e serata.

Enrico Brignano e Flora Canto: quando il matrimonio?

Nicolò sta per nascere, mancano pochi giorni ormai e la famiglia non vede l’ora di conoscerlo e abbracciarlo. Flora ha rivelato di non essere più nella pelle ed anche se dovrà affrontare un lungo periodo tra poppate e cambio di pannolini, è pronta a rivivere uno dei momenti più belli della sua vita.

“In questo momento storico così difficile avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina” Aveva affermato in un’intervista.

Anche Brignano freme e sta già pensando al futuro, infatti dopo la nascita, il prossimo step sarà il matrimonio. Il comico è stato già sposato in passato con Bianca Pazzaglia, la loro storia però non ebbe un lieto fine.

Oggi a distanza di anni è pronto a tornare all’altare e dire sì alla donna della sua vita. Non è stata ancora decisa la data, ma dopo il lieto evento ci saranno più occasioni di pensare a dove e quando coronare il sogno.

Intanto, Enrico Brignano ha annunciato le date del suo prossimo spettacolo Un’ora sola vi vorrei, l’inizio del tour è previsto per il primo ottobre 2021. Decreto permettendo, per il momento l’evento sembra essere confermato.