Royal Family corre ai ripari, la decisione dopo gli Euro2020

Dopo la finale degli Euro2020 la Royal Family sembra aver preso una decisione importante, i dettagli sulla scelta di Kate e William

Domenica 10 luglio per due nazioni è stata una giornata speciale, stiamo parlando di Italia e Inghilterra. Nel pomeriggio si è tenuta la finale di Tennis a Wimbledon che ha visto vincitore il campione Djokovic e Matteo Berrettini classificarsi al secondo posto.

La sera sono andati in onda gli Euro2020 e l’Italia ha conquistato la coppa aggiudicandosi campione d’Europa. La Royal family ha partecipato ad entrambi gli eventi tenutisi a Londra. Kate e William, insieme al piccolo George hanno accompagnato la loro squadra nella finale degli Europei.

Royal family post Euro2020, George nel mirino

L’Inghilterra ha perso contro l’Italia conquistando quindi il secondo posto agli Euro2020. I tifosi italiani dopo la vittoria non hanno perso occasione di pubblicare e postare foto e video ironici sulla Royal family.

Alcune però hanno fatto infuriare Kate e William, il piccolo George è finito nel mirino del web. Per questo a distanza di una settimana il Duca e la Duchessa di Cambridge sembrano aver preso un’importante decisione: vorrebbero proteggere la privacy del loro bambino che nonostante sia il principino della Royal family, resta una creatura di sette anni.

Così secondo Angela Levin, autrice “Royal” e vicina alla famiglia reale, Kate potrebbe non condividere la foto tradizionale per il compleanno di George, il 22 luglio.

La giornalista ha rilasciato una dichiarazione a The Royal Beat di True Royalty TV dove ha affermato: “Ci sono voci secondo cui potremmo non ammirare la consueta foto di compleanno del Principe George. – spiega – Kate e William sono rimasti sconvolti dalla maleducazione delle persone, di come abbiano preso in giro un bambino di soli sette anni. Spero che riescano a superarlo”.

Manca poco al prossimo evento della Royal family e quindi non ci resta che attendere per capire se Kate e William abbiano ufficializzato la decisione.